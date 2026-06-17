La princesa Leonor visita Tejeda y prueba los dulces más famosos de Gran Canaria

La princesa Leonor ha visitado este miércoles la cumbre de Gran Canaria. La heredera del trono y sus compañeros de promoción de la 78ª promoción de alféreces de 4º curso de la Academia General del Aire y del Espacio, con sede en San Javier, Murcia, han llegado a Tejeda sobre las 10.45 horas y paseado por la calle principal del pueblo, Doctor Domingo Hernández Guerra.

Durante su estancia en Tejeda, Leonor y el resto del grupo recibieron el saludo del alcalde del municipio, Francisco Juan Perera.

Además, la hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia y sus compañeros, desayunaron en la Dulcería El Nublo, conocido establecimiento donde se elaboran los dulces más famosos de Gran Canaria, con la almendra como ingrediente principal.

La princesa Leonor pasea con sus compañeros por Tejeda / José Pérez Curbelo

De Teror a Tejeda

La princesa Leonor de Borbón realizó ayer martes una visita a Teror, participando en la jornada como una alumna más de la promoción, manteniendo un perfil discreto y sin protagonizar actos institucionales vinculados a la Casa Real. A su llegada al municipio, el grupo fue recibido por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, acompañado por representantes municipales y por el párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín de la Coba.

Recorrido por la Basílica del Pino y el casco histórico

Durante su estancia en Teror, estuvieron en uno de los espacios religiosos más emblemáticos de Canarias. Los alféreces tuvieron la oportunidad de acceder a la Basílica del Pino y contemplar de cerca la imagen de la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias y una de las figuras religiosas con mayor arraigo popular en el archipiélago.

Tras la visita al templo, el grupo realizó un recorrido guiado por el casco histórico de Teror, considerado uno de los conjuntos urbanos más representativos de Gran Canaria por la conservación de su arquitectura tradicional canaria, caracterizada por sus balcones de madera y calles empedradas.

Fin de curso militar de la princesa Leonor en Gran Canaria, en imágenes. / José Pérez Curbelo

Intercambio de obsequios en el Ayuntamiento

Antes de iniciar el recorrido, representantes de la Academia General del Aire y del Espacio mantuvieron un encuentro con representantes municipales en la Casa Consistorial.

Durante la reunión se produjo un intercambio de obsequios institucionales como muestra de agradecimiento por la acogida dispensada a los visitantes. Posteriormente, los miembros de la promoción realizaron una fotografía de grupo frente a la Basílica del Pino, una de las imágenes más representativas de la jornada.

La visita se desarrolló en un ambiente de normalidad y sin actos protocolarios específicos relacionados con la presencia de la princesa.

La Provincia / El Día

La tercera visita de Leonor a Gran Canaria

Aunque se trata de la primera vez que Leonor visita Teror, no es la primera ocasión en la que la heredera de la Corona se desplaza a Gran Canaria.

Su primera estancia en la isla tuvo lugar en enero de 2025 durante su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. En aquella ocasión realizó una escala en Las Palmas de Gran Canaria junto al resto de guardiamarinas antes de continuar la travesía hacia Brasil.

Esta nueva visita se produce tras concluir su etapa formativa en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, una de las fases de la preparación militar que está completando como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

Habrá ampliación.