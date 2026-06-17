La Policía Nacional confirma la muerte del activista saharaui arrojado al mar durante su travesía a Canarias

La Policía Nacional ha confirmado la muerte del activista saharaui Daha Mohemad Fadel Lehbib durante la travesía que realizaba hacia Canarias. La embarcación en la que viajaba llegó a Gran Canaria el pasado mes de mayo con 62 personas a bordo. Según la investigación, el hombre habría sido arrojado al mar por los responsables de la embarcación tras una discusión ocurrida durante el trayecto. Los hechos se saldaron con la detención de dos personas, acusadas de homicidio y de ejercer labores de patrón de la embarcación.

La investigación desarrollada ha permitido identificar al patrón de la embarcación y a otro implicado en los hechos, a quienes se acusa de provocar la caída al mar de la víctima. Por estos hechos, uno de los detenidos está acusado de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio y el otro de homicidio. Las pesquisas se iniciaron el 9 de mayo, tras la llegada de una embarcación neumática al puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, rescatada por Salvamento Marítimo.

Los investigadores llevaron a cabo gestiones dirigidas a identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de la travesía y a determinar si durante el viaje se habían producido hechos delictivos, desapariciones o fallecimientos, precisa la Policía en un comunicado.

La investigación

Días después, conocieron que uno de los ocupantes de la barca había desaparecido, como denunció un familiar. Pese a la escasa colaboración inicial de varios testigos, motivada por el temor a posibles represalias, los agentes pudieron reunir testimonios e indicios suficientes para esclarecer lo sucedido.

Así, determinaron que el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes. Como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar y la embarcación siguió su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo. Por todo ello, el 29 de mayo fueron detenidos dos individuos por su presunta participación en los hechos. Uno de ellos, identificado como el patrón de la embarcación y vinculado a la organización criminal que gestionó la travesía, y otro como presunto autor de un delito de homicidio.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuó con las actuaciones correspondientes. Con estas detenciones, ascienden a trece los responsables de embarcaciones irregulares detenidos por las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la provincia de Las Palmas durante 2026.