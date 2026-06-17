Una ola de calor se avecina sobre la Península, pero Canarias se mantendrá al margen gracias a los alisios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que España se encuentra "probablemente" ante la primera ola de calor de la temporada, un episodio que afectará sobre todo a la Península y Baleares durante los próximos días. En Canarias, sin embargo, el impacto será mucho más limitado: predominará el régimen de vientos alisios, con intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos más despejados en las vertientes sur.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que el calor intenso será el gran protagonista de los próximos días en buena parte del país. La subida de temperaturas comenzará a notarse desde este miércoles y será más acusada durante el fin de semana, cuando los termómetros podrían situarse entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año en amplias zonas de la Península.

Canarias queda al margen del calor más extremo

La posible ola de calor afectará principalmente a la Península y a Baleares. En Canarias, la Aemet prevé temperaturas suaves, sin el ascenso acusado que se espera en otras comunidades.

El tiempo en las Islas estará marcado por los intervalos nubosos en el norte, especialmente en las islas de mayor relieve, mientras que en el sur predominarán los cielos más despejados. Este contraste entre vertientes es habitual cuando soplan los alisios, que arrastran humedad hacia las zonas norte y dejan un ambiente más soleado en las áreas meridionales.

El viento también tendrá un papel importante. La previsión apunta a un régimen de componente norte, más intenso en zonas expuestas, aunque sin un escenario comparable al episodio de calor previsto para la Península.

Dónde hará más calor en España

En la Península, el ascenso térmico será generalizado. La Aemet prevé que este miércoles se superen los 35 grados en gran parte del noreste, la Meseta Norte, la zona centro, la mitad sur peninsular y Mallorca.

Además, los termómetros podrían rebasar los 38 grados en áreas del Guadalquivir y del valle del Ebro. El episodio ganará intensidad durante el fin de semana, cuando se esperan valores superiores a los 40 grados en puntos del nordeste, el centro y la mitad sur peninsular.

Temperaturas máximas de este miércoles / ElTiempo.es

Las noches también serán calurosas en muchas zonas. La Aemet anticipa mínimas que no bajarán de los 20 grados de forma casi generalizada, lo que dará lugar a noches tropicales en amplias áreas del país. En algunos puntos del Mediterráneo y del sur peninsular, las temperaturas nocturnas podrían ser todavía más elevadas.

Tormentas en el norte y oeste peninsular

El calor no será el único fenómeno destacado de los próximos días. Aunque predominará el tiempo estable, la Aemet prevé tormentas en distintas áreas del norte y el oeste de la Península.

Durante este miércoles podrán formarse chubascos tormentosos en Galicia, Castilla y León, la cordillera Cantábrica, Extremadura, el sistema Ibérico y los Pirineos. Algunas tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

Temperaturas máximas de este sábado / ElTiempo.es

El jueves y el viernes se espera una situación similar, con tormentas localmente fuertes por la tarde en áreas de la Meseta Norte, la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y los Pirineos, sin grandes cambios en las temperaturas.

El fin de semana, punto álgido del episodio

La previsión de la Aemet apunta a que el fin de semana será el momento más intenso del episodio cálido. A partir del sábado, el calor será muy acusado tanto de día como de noche.

Rubén del Campo ha indicado que las temperaturas se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, e incluso más de 10 grados por encima en puntos de la mitad del país. Este comportamiento, unido a la persistencia del episodio y a la extensión geográfica afectada, lleva a la Aemet a considerar probable que se trate de la primera ola de calor del verano.

Temperaturas máximas del domingo / ElTiempo.es

En Canarias, mientras tanto, el ambiente se mantendrá más contenido. La presencia de alisios ayudará a evitar los valores extremos previstos en la Península, aunque las zonas del sur de las islas podrán disfrutar de cielos más abiertos y sensación más veraniega.

Qué tiempo se espera en Canarias

Para esta semana, la previsión en Canarias apunta a un escenario relativamente estable. En las islas montañosas, como Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, habrá más nubosidad en el norte, mientras que las vertientes sur tenderán a registrar cielos poco nubosos o despejados.

En Lanzarote y Fuerteventura, el viento del norte también marcará la situación meteorológica, con intervalos nubosos y temperaturas sin grandes cambios.

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La diferencia principal con la Península estará en las temperaturas. Mientras buena parte del país afrontará máximas propias de pleno verano e incluso valores superiores a los habituales, Canarias mantendrá un ambiente más moderado gracias a la influencia oceánica y al régimen de alisios.