El musical 'A Contratiempo' convierte el Teatro Leal en un escenario de solidaridad con la ELA

La cuenta atrás para inaugurar una exposición sobre el tiempo sirve de punto de partida para A Contratiempo, un musical original que se estrenará este jueves 18 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna. La producción, impulsada por un equipo multidisciplinar de profesionales y creadores vinculados al ámbito cultural, destinará íntegramente la recaudación de taquilla a la asociación Teidela, que trabaja en el apoyo integral a las personas afectadas por ELA. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro y a través de Tickety.es.

La obra sitúa al espectador en el Museo Urbano de Arte Contemporáneo (MUUAC), donde una exposición dedicada al tiempo debe quedar lista para su inauguración al día siguiente. Lo que debería ser una jornada de montaje rutinaria se transforma en una larga noche marcada por los retrasos, las tensiones y los encuentros inesperados. A medida que avanzan las horas, los personajes comienzan a compartir experiencias, recuerdos y decisiones que revelan hasta qué punto el tiempo condiciona las vidas de todos ellos.

Música original

Con música original del compositor Fernando Ortí, libreto y letras de Javier Rodríguez, A Contratiempo es una obra original construida en torno a una pregunta aparentemente sencilla: qué hacemos con el tiempo que tenemos. La dirección escénica corre a cargo de Laura Reyes, al frente de un equipo artístico que ha trabajado durante meses para levantar un espectáculo que combina teatro musical, reflexión y compromiso social.

El elenco del musical 'A Contratiempo'. / ED

La iniciativa surge de la voluntad compartida de utilizar la cultura como herramienta de transformación social. Más allá de la representación, el proyecto persigue contribuir a visibilizar la realidad de las personas que conviven con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y respaldar el trabajo que desarrolla Teidela. Desde sus inicios en 2021, la asociación acompaña a personas afectadas por ELA y a sus familias a través de programas de atención especializada, orientación social, apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia y asesoramiento sociosanitario. Su labor se ha consolidado en los últimos años como un recurso de referencia para las personas que afrontan esta enfermedad que requiere apoyos crecientes y una atención coordinada a medida que avanza.

Día Mundial de la ELA

El estreno de A Contratiempo forma parte de la campaña El día que nos paramos a escuchar, impulsada por Teidela con motivo del Día Mundial de la ELA, que se conmemora el próximo 21 de junio. La iniciativa propone una reflexión colectiva sobre una realidad que a menudo permanece invisible, desarrollándose en el ámbito privado de los hogares y en el esfuerzo diario de quienes conviven con la enfermedad y asumen las tareas de cuidado.

La programación de la campaña continuará el 21 de junio con la acción Luz por la ELA, que promoverá la iluminación de edificios y espacios públicos de color verde como gesto de apoyo y visibilización. Culminará el 29 de junio con la inauguración de la exposición fotográfica ELA. Visiones íntimas, una propuesta documental que acerca al público la experiencia cotidiana de la enfermedad a través de historias reales de personas afectadas y sus familias.