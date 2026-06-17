'Kid Vereje': la historia de un bicampeón de boxeo se convierte en la crónica de una época en Canarias

El cine documental hecho en Canarias suma un nuevo título con Kid Vereje, la ópera prima en la dirección de Ana Sánchez-Gijón. Esta producción, que se estrena el viernes 19 de junio en Multicines de Tenerife, dentro de Charlas de Cine, a las 19:00 horas, se adentra en la vida de Juan Fernando Pérez León, Vereje, quien fuera bicampeón de España de boxeo amateur en 1989 y 1990. Pero más allá de mostrar la historia individual de este vecino tinerfeño, la cinta se convierte en la crónica social de toda una época. La película, que es una coproducción entre Canarias y Costa Rica, tuvo su preestreno en Tegueste la pasada semana y propone una mirada honesta sobre la marginalidad, la memoria y la posibilidad de cambio.

El proyecto nació de manera casi fortuita, a partir de una entrevista sin cámara que permitió al protagonista expresarse con libertad ante compañeros de profesión de Sánchez-Gijón. A partir de ese material inicial, la directora encontró una historia más compleja de lo que parecía en un primer momento y por eso decidió asumir el control creativo del documental, para el que en un principio tan solo iba a encargar del guion, y reescribir su enfoque.

Voces reales

Aunque en un primer momento ideó aparecer ella misma en el documental, finalmente la cineasta optó por eliminar su propia presencia y ceder el protagonismo a las voces reales. "Esta historia es de gente humilde y la tienen que contar ellos mismos", afirma la directora, cuya decisión marcó el tono de una película que evita el formato clásico de entrevistas para construir un relato cinematográfico con múltiples capas.

La película sigue la trayectoria vital de Pérez León, un hombre criado en contextos de dureza social, marcado por experiencias vinculadas a la delincuencia, las drogas o la cárcel, pero también por el boxeo como vía de transformación. Él mismo se define como "un chico de barrio, que viene de un pueblo y que sabe que, o aprende o le pegan una paliza".

Historia completa

La cinta no esquiva los episodios más duros. Al contrario, los integra en una narrativa que combina el drama con el humor, una elección consciente por parte de la directora porque, explica, "las historias más duras y dramáticas, como mejor se cuentan es con humor", y reivindica esta estrategia como una forma de acercar la realidad al espectador sin perder profundidad.

Un fotograma de 'Kid Vereje'. / ED

Uno de los elementos más singulares del documental es la participación activa del protagonista en la construcción del relato. Es él quien introduce a los personajes clave de su entorno, como a los miembros de su familia, sus amistades y las figuras que marcaron su vida. Sin embargo, ese proceso también reveló tensiones y contradicciones entre este grupo. No obstante, Sánchez-Gijón siempre se mostró firme en sus decisiones porque "yo iba a hacer la película que yo quería hacer", aunque eso pudiera generar un conflicto creativo con el protagonista. De este modo, la única intención de la directora era ofrecer una mirada sincera e, incluso, incómoda.

Luces y sombras

El resultado es un retrato complejo, donde conviven luces y sombras. Sánchez-Gijón no oculta los aspectos más polémicos del personaje, pero los sitúa en su contexto generacional y social. "Es un personaje luminoso y por eso creo que el público lo va a adorar", señala, convencida de la capacidad de los espectadores para conectar con su humanidad.

Para Pérez León, el proceso de rodaje supuso una experiencia intensa. "No sé cómo explicarlo pero me he dado cuenta de que tenía cosas metidas dentro que no quería que nadie más conociera" y, sin embargo, Sánchez-Gijón fue capaz de sacarlas todas a la luz. A lo largo de varios años de filmación, el protagonista fue desvelando episodios íntimos que nunca había compartido, desde su paso por la cárcel hasta su relación con la familia.

La emoción de público

Esa dimensión emocional también se trasladó a las proyecciones iniciales. El propio protagonista recuerda la reacción del público y, hasta su esposa, que había formado parte del proyecto, se emocionó al ver el resultado final en pantalla grande. La película, afirman sus creadores, conecta con vivencias comunes en muchos barrios de Canarias durante las décadas finales del siglo XX. Así, el contexto histórico y social es, de hecho, uno de los pilares del documental. A través de la historia personal, se reconstruye la realidad de barrios marcados por la pobreza, la emigración y la falta de oportunidades. "Habla de una época en la que la gente lo pasó mal, y esa es nuestra historia", resume la directora, quien establece un paralelismo entre su propia biografía y la del protagonista.

Entre la ficción y lo real, la cinta cuenta con la participación de familia y amigos del protagonista

Rodada en localizaciones como Tegueste, Santa Cruz o La Cuesta, la película refuerza su identidad territorial y emocional. Además, la falta de financiación no frenó el proyecto, que se apoyó en recursos locales y en la implicación de instituciones y vecinos. Esa precariedad se transformó en creatividad, dando lugar a una propuesta visual que combina reconstrucciones, archivo y narración oral.

Desde Canarias

El estreno en Tenerife supone el primer paso de una estrategia de distribución independiente, que busca acercar la obra al público a través de coloquios y encuentros. Más allá de su recorrido en salas, Kid Vereje ya ha comenzado a abrirse camino en el circuito internacional, con su selección en el Paladino d'Oro Sport Film Festival, de Palermo, en Italia, un logro que confirma la universalidad de una historia profundamente local.

Vereje afirma que el objetivo último de la cinta es que la gente se pueda ver reflejada en estas imágenes: "Es una historia que le puede pasar a cualquiera". Esa identificación es, precisamente, la clave de un documental que apuesta por la autenticidad y la cercanía. Así, Kid Vereje no solo narra una vida, sino que recupera la memoria de toda una generación.