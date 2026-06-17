La economía canaria frena más fuerte y crecerá este año un punto menos

La economía canaria seguirá creciendo en 2026, pero la ralentización será más fuerte y la generación de riqueza se quedará un punto por debajo de la conseguida el año pasado. La detención del efecto rebote del turismo tras la pandemia, unido a los factores geopolíticos internacionales que generan incertidumbre, provocarán que el Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago no crezca tanto como lo ha hecho en años anteriores. Así lo prevé BBVA Research en su nuevo informe que detalla lo largo de este año se incrementará un 2,4%, frente al 3,5% que, a falta del dato oficial, se estima que creció el año anterior.

Aun así, Canarias se mantendrá, como en los últimos años, entre las regiones que encabezan las tasas de crecimiento. Un buen ritmo registrado hasta ahora por el tirón turístico. De esta manera será, junto con Madrid, Baleares y las regiones mediterráneas las que liderarán el crecimiento, impulsados igualmente por esta acctividad, la exportación de servicios y el aumento del consumo de los residentes.

Canarias seguirá entre las comunidades con mayor tasa de crecimiento

El informe, publicado este miércoles 17 de junio, adelanta que el PIB del conjunto de España crecerá un 2,4 % en 2026 y un 2,1% en 2027, con un mayor protagonismo de la demanda interna, el empleo y la inversión residencial como principales motores de la actividad. De manera que, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores cuando ha crecido por encima del dato nacional, en 2026 Canarias se mantendrá en la media del Estado.

Crecimiento en el resto de España

Asimismo, el informe señala que las comunidades del norte, con mayor peso industrial y exportador, muestran una mayor exposición al deterioro del entorno exterior, afectadas por el aumento de los costes energéticos, la debilidad de la demanda europea y las tensiones en las cadenas de suministro.

El buen tono del consumo privado apoya el crecimiento en el centro-sur y, así, Murcia y Castilla-La Mancha (2,5 %) podrían mostrar aumentos del PIB por encima del promedio, mientras las ayudas para apoyar a los afectados de la dana y las borrascas de inicios de año, junto con el turismo, siguen apoyando el crecimiento en la Comunidad Valenciana (3,0 %) y Andalucía (2,6 %).

Aragón (2,2 %), Castilla y León (2,2 %) y Extremadura (2,1 %) siguen acusando la atonía de la industria, aunque muestran un desempeño mejor durante los últimos meses gracias a la recuperación de la creación de empleo y de las exportaciones de bienes, en tanto que otras comunidades siguen afectadas por los retrocesos de las exportaciones y de la producción industrial en el inicio de año.

Este escenario, junto con una menor dependencia de los servicios y de la inmigración, justifican crecimientos del PIB en 2026 por debajo del promedio en Navarra y La Rioja (1,8 %), en Asturias y País Vasco (1,9 %), Cantabria (2,1 %) y Galicia (2,2 %).

Previsiones para 2027

En cuanto a las previsiones para 2027, BBVA Research vuelve a recortar el crecimiento económico en Canarias y lo sitúa en el 2%. La previsible normalización de los flujos turísticos hacia los mercados competidores afectados por la guerra en Oriente Medio y el agotamiento de la capacidad de crecimiento del sector podrían obstaculizar el avance no solo en las Islas sino también en Baleares. En todo caso, las islas son las únicas comunidades que mantienen el avance esperado hace un trimestre.

BBVA Research ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1%, como consecuencia del empeoramiento del contexto internacional.

El deterioro del escenario externo impactará de forma relevante en las comunidades con mayor exposición exportadora, que se revisan a la baja en mayor medida que el conjunto nacional.

Sin embargo, aunque con un empuje menor que el anticipado hace un trimestre, las exportaciones de bienes deberían repuntar respecto a 2026, favoreciendo crecimientos por encima de la media en buena parte del norte: País Vasco y Navarra (2,4%), Aragón y Galicia (2,3%), y La Rioja y Cantabria (2,2%).

En Castilla y León y Asturias, ambas con un crecimiento previsto del 2,0%, el incremento sería cercano al avance esperado para el conjunto nacional. No obstante, el aumento previsto del gasto en defensa en Europa podría generar oportunidades para algunas comunidades con una mayor presencia de actividades vinculadas directa o indirectamente a este sector.

Por su parte, las exportaciones de servicios seguirán apoyando el crecimiento en Madrid (2,2%) y Cataluña (2,3%). En cambio, el menor impulso de la política fiscal, unos tipos de interés más altos y una mayor inflación afectarán al consumo, especialmente en las comunidades del centro y sur. Así, Andalucía crecerá en línea con el conjunto nacional, con un avance del 2,1%, mientras que Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha se situará en el 1,9%.