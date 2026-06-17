Canarias recibirá 4 de los 35 millones de euros del nuevo reparto de fondos por la llegada de menores migrantes
La ministra Sira Rego llevará a la Conferencia Sectorial de julio una partida 35 millones de euros para las comunidades con mayor entrada de chicos no acompañados
Europa Press
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que llevará a la próxima Conferencia Sectorial del mes de julio el reparto de un nuevo fondo de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen un mayor flujo de entrada de menores migrantes no acompañados.
Así lo ha dicho este miércoles en unas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con miembros del Colegio de Abogados de Lanzarote para abordar la situación de los menores migrantes en la isla.
Fondos asignados a Canarias
"Y Canarias será una de las autonomías que percibirá una parte importante de estos 35 millones, concretamente 4 millones que se sumarán a los 140 millones de euros que ya asignamos para políticas de acogida en las islas", comentó.
De igual modo, la ministra ha hecho especial hincapié en que el 50 por ciento de los presupuestos del Estado que iban a esta materia "han sido consignados a Canarias".
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