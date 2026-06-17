Ni avión ni barco: el Verano Joven se queda en Península y deja a la juventud de Canarias sin su particular Imserso

La juventud canaria ha vuelto a quedarse sin su particular Verano Joven, un programa impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que chicos de todo el país puedan viajar a precios muy reducidos por España y por Europa. Cualquier ciudadano entre 18 y 30 años que se registre en la iniciativa podrá obtener descuentos de hasta el 90% en trenes y guaguas que recorren la Península y que incluso cruzan a otros países. Sin embargo, no se han contemplado bonificaciones para el transporte marítimo ni para el aéreo, una decisión que perjudica a quienes viven en archipiélagos o en ciudades autónomas.

Para el director general de Juventud del Gobierno regional, Daniel Morales, los jóvenes canarios -unos 321.000 en ese rango de edad- vuelven a estar en desventaja otra edición más. Para los peninsulares menores de 30 años, el periodo estival se convierte en una gran oportunidad para recorrer el país a precios muy reducidos. Gracias a esta subvención, vigente desde hace cuatro años, pueden realizar trayectos como Madrid-Sevilla o Alicante-Málaga por pocos euros y, en algunos casos, céntimos.

La condición de insularidad de Canarias, en cambio, limita y encarece los desplazamientos, sobre todo para quienes residen en islas no capitalinas. Aunque los isleños también puedan acogerse a los descuentos si lo solicitan, lo cierto es que para llegar a ellos deben costearse, al menos, un avión. "Es un agravio comparativo; el programa es una maravilla, es una pena que no podamos aprovecharlo", asegura.

Sin respuesta a las reclamaciones

En la anterior edición, la de 2025, las administraciones públicas de las Islas trasladaron su descontento al Estado e intentaron que el Ministerio tuviera en cuenta la idiosincrasia de Canarias para futuras convocatorias. Incluso se presentó una moción en el Senado que salió aprobada. Todo hacia pensar que este año sí que habría algún guiño a las regiones periféricas. "Para nuestra sorpresa, cuando salió en el Boletín Oficial del Estado vimos que habían vuelto a hacer oídos sordos", critica Morales.

Desde el Ejecutivo regional habían propuesto tres alternativas: cubrir el 25% del billete –pues el descuento de residente ya se encarga de cubrir el otro 75% restante–, diseñar bonos aplicables al transporte aéreo y marítimo o fomentar acuerdos con operadores. Las rebajas también podrían aplicarse para desplazamientos interinsulares, es decir, de una isla a otra.

Turismo social para jóvenes

La solicitud podría equipararse a los viajes para mayores del Imserso, una iniciativa "que sí ha sabido adaptarse a la insularidad". De hecho, el año pasado, el director general de Juventud planteó que se hiciera una versión para jóvenes de este programa de turismo social, que lleva funcionando cerca de cuatro décadas.

Baleares, Ceuta y Melilla se sumaron a esta lucha porque también consideraban que jugaban en desventaja y que era necesario implementar medidas específicas para estos territorios. Pese a los intentos de unir fuerzas, finalmente cada uno tuvo que pelear por su cuenta en el terreno administrativo.

"Solo queda resignarnos"

Cuando comenzaron a movilizarse, en julio del año pasado, Morales tenía claro que no alcanzarían un acuerdo antes de septiembre, mes en el que concluía esa edición. No obstante, sí que esperaba "un detalle con las Islas" en la convocatoria de este año. "Habíamos dado una tregua porque entendíamos que era un programa nuevo, pero ya solo nos queda resignarnos porque la legislatura está prácticamente agotada; habrá que ver si los próximos gobiernos mantienen la iniciativa", sostiene.

Desde el Gobierno regional proponen equiparar la iniciativa a los viajes del Imserso

Aun así, todavía quedan representantes políticos que se resisten a darlo todo por perdido y que han vuelto a pronunciarse sobre lo que consideran "una injusticia". Este mismo jueves, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Saavedra, presentó una iniciativa en la Cámara canaria para exigir que el Verano Joven garantice la igualdad de oportunidades para los jóvenes isleños. "Es un programa diseñado desde una realidad peninsular que no nos tiene en cuenta porque nosotros no tenemos AVE ni trenes de media distancia ni Cercanías; aquí hay aviones y barcos", defendió.

En esta línea, recordó que este año la financiación había crecido hasta los 130 millones de euros, diez millones más que en la edición anterior. "Pese a haber incrementado la partida, ni un solo euro está orientado a resolver nustra principal barrera de movilidad: la conectividad aérea y marítima", denunció. Por este motivo y como ya ocurrió en 2025, el PP ha presentado una Proposición No de Ley que se tramitará en el próximo Pleno del Parlamento autonómico.

¿Cómo funciona el programa?

La movilidad, junto a temas como la vivienda o el empleo, es una de las principales preocupaciones de este colectivo. Por el momento, los canarios tendrán que conformarse con rebajas en billetes -tanto sencillos como de ida y vuelta- de trenes y guaguas de titularidad estatal. También hay descuentos para los pases Interrail. Eso sí, los viajes tendrán que realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Para obtener el código, que es personal e intransferible, primero hay que registrarse en la web del Ministerio, donde verificarán si se cumple con todos los requisitos. Además de haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive, es necesario tener nacionalidad española o residencia legal en el país.