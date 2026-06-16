Últimos días para pedir la ayuda a la vivienda en municipios rurales de Canarias: cómo solicitarla

Los vecinos de los municipios rurales de Canarias disponen de más tiempo para acceder a las ayudas impulsadas por el Gobierno autonómico para mejorar viviendas y fijar población en las zonas menos habitadas del archipiélago. El Ejecutivo ha ampliado hasta el próximo 30 de junio el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria correspondiente a 2026.

El programa, dotado con cinco millones de euros, se desarrolla a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y está dirigido a localidades con menos de 20.000 habitantes.

¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas?

Aunque la convocatoria está dirigida a los ayuntamientos, serán estos los encargados de gestionar posteriormente las subvenciones y concederlas a las personas beneficiarias de cada municipio.

El objetivo es facilitar el acceso a la rehabilitación de viviendas y mejorar las condiciones de habitabilidad en entornos rurales, al tiempo que se combate la despoblación y se fomenta el arraigo de la población en las medianías y pequeños núcleos urbanos.

¿Qué obras cubren las ayudas?

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen obras de rehabilitación y mejora de viviendas, tanto aisladas como integradas en edificios. También podrán financiarse actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida o diversidad funcional.

Asimismo, el programa contempla la instalación de sistemas de domótica orientados a favorecer la autonomía personal, reformas en cocinas, baños y aseos para garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad, así como actuaciones relacionadas con la eficiencia energética.

Las ayudas también prevén intervenciones en viviendas situadas fuera de ordenación cuando estas contribuyan a su regularización.

¿Hasta cuándo se pueden solicitar?

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, después de que el Instituto Canario de la Vivienda decidiera ampliar el periodo inicialmente previsto con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de municipios.

Desde el Gobierno de Canarias destacan que esta iniciativa busca reforzar la cohesión territorial y garantizar el acceso a una vivienda digna en las zonas rurales del Archipiélago, promoviendo además la recuperación del parque residencial y el alquiler social en pequeños municipios.

¿Qué municipios pueden acceder al programa?

La convocatoria está dirigida a ayuntamientos canarios con una población inferior a los 20.000 habitantes. Esto incluye numerosos municipios repartidos por todas las islas, especialmente en las medianías y zonas rurales donde el acceso a la vivienda y la fijación de población suponen un reto demográfico.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende impulsar la rehabilitación del parque de viviendas existente y mejorar la calidad de vida de los residentes en los municipios con menor población.