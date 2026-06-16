Quevedo da una sorpresa con la venta de entradas para sus conciertos: se pueden adquirir desde 55 euros y no superarán los 80

El artista canario Quevedo está revolucionando las redes. En realidad, desde hace unos días no ha parado de ser el eje de muchas conversaciones y no es para menos, ya que no deja de dar noticias.

Primero anunciando los conciertos de su nueva gira por España, en el que por ahora hay dos ciudades confirmadas con cuatro shows; luego, siendo el artista invitado en el último espectáculo de Bad Bunny y Madrid; y, ahora, al conocerse el precio de las entradas para sus conciertos, que no superarán los 80 euros, sin los gastos de gestión, y en las que no aparecen entradas especiales, como vips o front stage.

De esta manera, parece que el canario quiere que su nueva gira sea un espectáculo del que puedan disfrutar todos, sin dejarse vacía la cartera.

Gira por España

'El Baifo Tour' volverá a llevar a Quevedo de gira en 2027. Por el momento, son cuatro las citas confirmadas, dos en Madrid y dos en Barcelona:

9 y 10 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Madrid

de 2027 en el Movistar Arena de Madrid 1 y 2 de julio de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Según confirmó el propio artistas en sus redes sociales, estas serán las únicas ciudades que visite en la Península. Sin embargo, no serán las únicas, ya que Canarias, como no podía ser de otra manera, también acogerá la cita del artista.

Aunque eso sí, será, como él mismo explica en un vídeo: "Cuando menos se lo esperen".

De esta manera, parece que el cantante quiere sorprender a sus seguidores isleños y, al menos por el momento, no se sabe cuándo serán sus conciertos en el archipiélago.

Precio de las entradas

Pero otra gran noticia está calando fuerte entre sus fans. Si, hoy en día, las entradas para artistas de talla internacional como Quevedo pueden rondar fácilmente los 100 euros, incluso esto se consideraría "de las baratas". En esta ocasión Quevedo parece que ha querido aumentar la posibilidad de que sus fans puedan verlo en directo sin dejarse todo sus ahorros.

Plano orientativo del recinto en Barcelona. / entradas.com

En concreto, hay cuatro tipos de entradas disponibles, con precios entre 55 y 77 euros, sin contar los gastos de gestión:

Pista general: 77 euros

Grada categoría A: 77 euros

Grada categoría B: 66 euros

Grada categoría C: 55 euros

¿Cuándo se podrán comprar las entradas?

Si no llegaste a tiempo para apuntarte a la preventa y ser de los primeros en comprar una entrada para alguno de los cuatro conciertos ya programados en Madrid y Barcelona, no te preocupes.

La venta general de entradas estará disponible a partir de este jueves, 18 de junio, a las 12:00 horas, en entradas.com.