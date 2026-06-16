'Entre primaveras': la novela de González Bethencourt que narra la Guerra Civil española en Canarias con rigor

El Cabildo de Tenerife acoge este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, la presentación del libro Entre primaveras, del autor tinerfeño José Vicente González Bethencourt. En esta obra, el médico y escritor aborda desde la narrativa histórica los acontecimientos vividos en Canarias durante la Guerra Civil española. El acto tendrá lugar en el Salón Noble y contará con la participación de la Premio Canarias de Literatura escritora Cecilia Domínguez y del historiador y novelista Mariano Gambín.

Esta publicación pretende acercar al lector, especialmente a los más jóvenes, a un periodo clave de la historia reciente del Archipiélago a través de este relato novelado que combina el rigor documental con los recursos propios de la ficción y que es fruto de años de investigación.

Desde la Segunda República

La obra arranca durante la Segunda República y describe el clima social y político previo al estallido del conflicto bélico en Canarias. Durante aquellos años, narra ahora el autor, "la derecha veía con preocupación el ascenso de los trabajadores y los trabajadores veían con preocupación, sobre todo aquí en Santa Cruz de Tenerife, los movimientos que hacía el general Franco como comandante militar de Canarias".

Portada del libro 'Entre primaveras'. / ED

Así, uno de los episodios centrales que recoge el libro es el inicio del levantamiento militar en Tenerife. González Bethencourt relata que, pese a las advertencias enviadas al Gobierno central, "en la madrugada del 18 de julio, las tropas del ejército salieron desde Capitanía y llegaron al Gobierno Civil, que era la representación de la República, donde detuvieron al gobernador civil, Manuel Vázquez Moro". Junto a él, otras autoridades leales al régimen republicano fueron arrestadas, algunas de ellas ejecutadas posteriormente o desaparecidas, como el entonces alcalde José Carlos Suárez.

Lejos de confrontaciones

Pero, lejos de plantear una visión de confrontación, el escritor insiste en el carácter conciliador que desea conferir a su obra. "Recojo qué es lo que pasó en aquel momento en un afán de conciliación, no de generar conflicto, sino porque eso fue una realidad que lo que sucedió", relata y subraya que, aunque en Canarias no hubo un frente de guerra como tal, la represión posterior fue especialmente dura: "Fueron tres años de una represión impresionante y desproporcionada".

El autor destaca la necesidad de que los más jóvenes conozcan el pasado de Canarias

Entre primaveras recorre la historia reciente de cada una de las islas del Archipiélago, incluyendo episodios menos conocidos como la llamada Semana roja en La Palma, donde la República se mantuvo durante unos días tras el alzamiento militar, o la historia de los huidos en El Hierro, que fueron republicanos que permanecieron escondidos durante años para evitar represalias. "Todo es real, pero lo escribo de forma novelada porque así se puede captar más a la gente joven", explica el autor, quien considera que existe "un gran desconocimiento entre la juventud de lo que pasó en Canarias y España hace 90 años".

Profunda documentación

La documentación para llevar a cabo la escritura de esta novela se sustenta tanto en fuentes bibliográficas como en testimonios orales recogidos a lo largo de décadas. González Bethencourt recuerda que su interés por este periodo comenzó en su juventud, cuando vivió en casas cuarteles de la Guardia Civil donde se oía hablar continuamente de lo sucedido. Después, ha recogido testimonios y ha recopilado muchas informaciones publicadas. Ese trabajo paciente, "como una hormiguita", se consolidó tras su jubilación como cirujano, cuando decidió ordenar el material acumulado.

Ahora, con el título Entre primaveras, González Bethencourt hace referencia al periodo que abarca la narración de su novela, desde la primavera de 1936 hasta la de 1939, cuando se dio por finalizada la contienda. Para el autor, conocer este pasado es fundamental porque es una manera de "cerrar las heridas" y porque, más allá de las personas que sean "de derechas o de izquierdas", el escritor indica que se trata de un libro de "conciliación histórica, para que no vuelva a ocurrir".

Espacio de reflexión

Para la presentación que tendrá lugar esta semana en el Cabildo de Tenerife, González Bethencourt ha querido alejarse del formato tradicional para dar protagonismo también a las voces invitadas, para que se genere así un espacio de reflexión. El evento, de entrada libre, se presenta como una oportunidad para acercarse a una etapa compleja de la historia insular a través de la literatura, en un ejercicio de memoria que, como señala el propio autor, busca comprender el pasado para construir un futuro más consciente. En palabras de González Bethencourt, "lo que pasó fue impresionante, incluso en una ciudad tan pacífica y hospitalaria como Santa Cruz de Tenerife".