Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias: "La planificación evita que la falta de vivienda expulse población rural"

Octavio Caraballo asisitirá los días 18 y 19 de junio al II Congreso de Reto Demográfico donde se debatirán las claves para fijar población y frenar la despoblación en el Archipiélago mediante modificaciones del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el programa de la Canarias de los 15 minutos.

Cuando se habla de reto demográfico en Canarias, ¿se refiere a despoblación, envejecimiento, presión poblacional en determinadas zonas o todo a la vez?

Es un tema muy complejo y cada día lo es más. En Canarias se abordan varias aristas al mismo tiempo. Por un lado, están las islas despobladas, principalmente las islas verdes, y de los 45 municipios con menos de 10.000 habitantes que también están afectados por la despoblación. Por otro lado, están las zonas más tensionadas, donde se registra una situación derivada de los precios de la vivienda y del impacto que ha tenido el mercado inmobiliario.

También preocupan los municipios del interior y de las islas no capitalinas, donde se busca generar oportunidades allí donde no existen. Además, hay que mirar a las zonas rurales y de medianías, porque la despoblación implica pérdida de paisaje, desprotección del territorio y falta de actividad económica. A todo eso se suma el envejecimiento poblacional, que tiene impacto en la economía, en los servicios de asistencia a las personas mayores, en el mercado laboral y en el mapa social. También influyen los flujos migratorios. En los últimos años ha habido una llegada importante de migrantes a Canarias, fundamentalmente procedentes de Latinoamérica y de Italia. Es un puzzle que requiere respuestas en distintas dimensiones.

¿Qué medidas concretas ya están funcionando desde que se aprobó la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial?

Desde que se aprobó la estrategia, con el apoyo de los tres niveles de la administración canaria –ayuntamientos, cabildos y Gobierno–, se han desarrollado distintas líneas de trabajo. Una de las principales ha sido agilizar el planeamiento de los municipios de menos de 10.000 habitantes. También se han realizado modificaciones legales para agilizar expedientes y licencias técnicas que permitan impulsar la actividad económica y la construcción de viviendas en municipios que sufren despoblación. El objetivo es generar oportunidades en los municipios del interior y en las islas no capitalinas. Además de esas modificaciones legislativas, se ha conseguido introducir una nueva mirada en las administraciones públicas a la hora de gestionar y planificar el desarrollo de sus municipios.

Una de las consecuencias de la crisis habitacional es que la gente busque alternativas residenciales fuera de las capitales. ¿Podría tener un impacto positivo para aliviar la demanda en las zonas tensionadas?

Sí. La idea de la Canarias de los 15 minutos responde precisamente a esa realidad. Se están produciendo desplazamientos desde zonas tensionadas, donde los precios son inaccesibles para la inmensa mayoría de la población, hacia zonas rurales o alejadas de las capitales y de las áreas más tensionadas. Eso puede contribuir al progreso y al desarrollo de territorios más deshabitados, pero requiere planificación por parte de las distintas administraciones. Las personas que se desplacen por los precios del mercado actual tienen que poder acceder a servicios y desarrollar su vida sin tener que realizar tantos desplazamientos hacia las zonas urbanas.

¿Existe riesgo de que la falta de vivienda expulse población de los municipios rurales igual que ya ocurre en zonas turísticas o urbanas tensionadas?

Sí, claro. De ahí la importancia de la planificación. Las situaciones se pueden repetir y, de hecho, los precios del mercado inmobiliario han subido prácticamente en todas las zonas. Es un tema muy complejo. Canarias lo está estudiando con otros territorios insulares y con otras zonas costeras tensionadas, europeas y no europeas. El objetivo es buscar soluciones a un problema que ha ido muy rápido, sobre todo por la irrupción de los alquileres vacacionales y el impacto que han tenido en el mercado inmobiliario.

El Gobierno plantea la idea de una «Canarias de los 15 minutos». ¿Cómo se traduce ese concepto en islas con realidades tan distintas como La Palma, El Hierro, Tenerife o Gran Canaria?

Es un trabajo que parte de la idea de que la población pueda tener cerca, en un entorno de 15 minutos caminando, el máximo número posible de servicios accesibles. Se trata de diseñar un modelo territorial en el que las ciudades y los pueblos tengan una escala más humana. Según los datos el 58% de la población del Archipiélago tiene acceso en menos de 15 minutos caminando a servicios básicos como centros culturales, educativos, deportivos o de salud. En el caso de actividades cotidianas como sucursales bancarias, farmacias o supermercados, el porcentaje llega al 74%.

Además, el 96% de la población tiene acceso a una parada de transporte público a menos de 15 minutos caminando. La realidad cambia mucho por islas. En La Gomera, el porcentaje es del 22%; en La Palma, del 50%; en El Hierro, del 57%; en Tenerife y Gran Canaria, del 61%; en Fuerteventura, del 55%, y en Lanzarote, del 49%.

¿La Canarias de los 15 minutos exige más inversión pública, mejor planificación territorial o una reorganización de los servicios existentes?

Va a conllevar, en primer lugar, una nueva manera de planificar, con un nuevo enfoque. Hay que tener en cuenta que se están produciendo desplazamientos de población desde zonas urbanas hacia zonas periféricas por los precios de la vivienda, y eso crea nuevos espacios habitables que requieren atención. Eso exige financiación y planificación, no solo por parte del Gobierno de Canarias, sino también de cabildos y ayuntamientos en sus respectivos ámbitos territoriales.

¿Qué compromisos concretos espera que salgan de este II Congreso de Reto Demográfico en Breña Alta?

En el Congreso se van a plantear dos iniciativas nuevas vinculadas a la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF). Una de ellas irá en la línea de un régimen económico y fiscal verde para fijar población, porque el cambio climático castiga más a las medianías. Se plantea como una cuestión de justicia social. También se abordará otra propuesta de modificación del REF para frenar el proceso de despoblación. Además, el Congreso tratará cuestiones como narrativa, identidad y convivencia; innovación y tecnología; anticipación territorial; territorio y vivienda; talento, empleo y nuevas economías; y una ponencia específica sobre la Canarias de los 15 minutos.

¿Hay plazos concretos para que la Estrategia Canaria de Reto Demográfico se traduzca en resultados visibles?

No existe un plazo definido. La estrategia no es un documento fijo, sino que se va revisando periódicamente porque hay instrumentos que requieren planificación a muy largo plazo y otros que deben monitorizarse a diario.