Hospiten integra cirugía robótica y modelos 3D para garantizar la eficiencia en la extirpación de tumores complejos

Hospiten avanza en la incorporación de técnicas que permitan el abordaje de tumores complejos y que se consideraban, en algún caso, inoperables. La plataforma robótica Da Vinci Xi integra la tecnología 3D (CELLA) y la cirugía guiada por fluorescencia.

Esta tecnología permite no solo ver una imagen en 3D, sino que les permite trabajar sobre la imagen, realizar la cirugía de manera virtual y establecer distintos márgenes de resección con el tumor, entre uno y cinco milímetros.

El Dr. Manuel Barrera Gómez, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Hospiten Rambla, afirma que “esto nos permite saber si un tumor afecta a estructuras vasculares importantes y si es necesario un tratamiento previo, como quimioterapia o radioterapia”.

El especialista explica que “podemos contar con la imagen sobre la que trabajar, planificar la cirugía con distintos tipos de márgenes e incluso navegar a través de las estructuras vasculares para ver si están de alguna forma afectadas por dentro”.

Asimismo, la integración de la cirugía guiada por fluorescencia complementa especialmente el momento de la intervención. Esta técnica incluye una serie de programas y sensores que son capaces de detectar el colorante y que ayudan a saber que los márgenes tienen una irrigación adecuada para continuar con la intervención, tanto laparoscópica como robótica.

Una ventaja previa para la extirpación de tumores

“Las ventajas del uso de la tecnología Da Vinci Xi permite saber de antemano que la cirugía oncológica será efectiva para la extirpación del tumor. También nos ayudará a saber, antes de la operación, si es necesario un tratamiento previo para la reducción del tumor y contar con unos márgenes adecuados”, apunta el Dr. Barrera Gómez.

De igual forma, el uso de estas técnicas permite el abordaje de cirugías tumorales que de manera convencional era muy complejo de intervenir. El Dr. Barrera Gómez apunta que “esta tecnología es fundamental en tumores que afectan al páncreas o al hígado, como son los sarcomas retroperitoneales, o los rectales muy bajos. En todos ellos es muy importante la precisión porque la diferencia de que haya un margen de uno o dos milímetros es primordial para que se pueda extirpar”, asevera.

El empleo de esta tecnología cuenta con un gran potencial para trabajar en ella antes de operar al paciente. También, ayuda a poder contar con modelo físico en 3D con el que poder explicar a las personas cómo se abordará la cirugía.

Hospiten continúa reafirmando su compromiso con sus pacientes y con la implementación de tecnología innovadora que permitan un mejor abordaje de cirugías complejas.

Sobre Hospiten

Hospiten Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella. Atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general en Boadilla del Monte, que prevé su apertura a finales de 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.