La Literatura es Femenina Dulce Xerach reúne en El Sauzal a destacadas voces de la literatura contemporánea

La Asociación El Laboratorio celebra una nueva edición de La Literatura es Femenina Dulce Xerach, una iniciativa cultural que desde hace más de una década promueve la visibilización de la literatura escrita por mujeres y fomenta el encuentro entre autoras, profesionales y público lector. El evento tendrá lugar el jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, en la Librería El Barco de Papel de El Sauzal y contará con la intervención de las escritoras Elvira Sastre, Arantxa Rufo, Ana Glez Duque y Helen Rytkönen, quienes compartirán experiencias, reflexiones y perspectivas sobre el panorama literario actual en un formato abierto al diálogo y la participación.

Esta edición incorpora de manera permanente el nombre de Dulce Xerach, impulsora y fundadora de la Asociación El Laboratorio, recientemente fallecida. Xerach mantuvo siempre una estrecha vinculación con el ámbito literario y cultural. Con ello, la organización mantiene vivo su legado y reconoce públicamente su compromiso con la creación de espacios de encuentro para las mujeres en el ámbito literario.

Referencia en Canarias

La Asociación El Laboratorio refuerza así su compromiso con las creadoras literarias, en un proyecto que se ha consolidado como referencia en Canarias por su capacidad para acercar la literatura contemporánea a públicos diversos y favorecer las redes entre autoras, lectoras, agentes culturales y ciudadanía.

La edición de 2026 tiene como eje central la evolución de la literatura femenina y propone una reflexión compartida sobre los procesos creativos, la construcción de personajes femeninos alejados de arquetipos tradicionales y la manera en que la literatura contemporánea visibiliza realidades y problemáticas que históricamente han ocupado un espacio secundario en la narrativa.

Participantes

Así, las escritoras Elvira Sastre, Arantxa Rufo, Ana Glez Duque y Helen Rytkönen, moderadas por la periodista Raquel Toste, abordarán este jueves cuestiones relacionadas con la representación de las mujeres en la narrativa contemporánea, así como la importancia de espacios de encuentro y redes literarias para fortalecer el diálogo y la visibilidad entre autoras.