Fasur Rodríguez lleva el jazz más elegante a La Laguna con el Cool Moon Fest

La Laguna recibe este jueves 18 de junio el jazz más elegante de la mano de Fasur Rodríguez, uno de los crooners más singulares del panorama musical canario. El artista gracanario actuará a las 21:00 horas en Camerino 74 Piano Bar de la ciudad de Aguere, dentro de la programación del Cool Moon Fest, una propuesta cultural que apuesta por las músicas del mundo en espacios íntimos de Tenerife.

La singularidad del propio nombre de Rodríguez se traslada también a su propuesta musical, basada en el jazz clásico y el repertorio de crooner -cantante masculino que interpreta baladas, jazz vocal o pop con un estilo íntimo y suave-, y con influencias que van desde Frank Sinatra hasta propuestas más contemporáneas.

Lo vital

El artista define su relación con la música como una necesidad vital y asegura que se inició en este ámbito "por la necesidad que tenemos todos de expresar". "Cada uno encuentra su canal y yo tuve la grandísima suerte de encontrarlo en la música", añade el músico y cantante cuyos inicios, no obstante, estuvieron alejados del jazz puesto que se inició en el pop y el rock siendo apenas un adolescente y pisó sus primeros escenarios con 17 o 18 años.

Todo eso fue antes de descubrir un género, el jazz, que en un principio consideraba inalcanzable. Fue su propio entorno el que detectó en su forma de interpretar ciertos giros propios del lenguaje jazzístico pero Rodríguez afirma que, para él, el proceso de descubrimiento fue gradual, hasta que terminó por integrarlo como eje de su carrera.

Desde Canarias

El contexto musical de Canarias ha jugado también un papel relevante en su evolución. El cantante destaca la fortaleza del género en el Archipiélago y añade que "debe ser uno de los territorios con más big bands por metro cuadrado". De hecho, a lo largo de su trayectoria ha protagonizado diferentes colaboraciones con formaciones de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura. Así, ha trabajado con agrupaciones como la Gran Canaria Big Band o la Orquesta Jazz de Canarias, además de participar en proyectos sinfónicos.

De este modo, la experiencia colectiva es una de las claves del jazz. Pero precisamente esa dimensión colectiva contrasta con la dificultad de desarrollar proyectos propios que "llevan muchísimo tiempo" porque cada colaboración implica repertorios distintos, ensayos y preparación, demasiadas cosas para las 24 horas que tiene el día. Aun así, ha logrado impulsar iniciativas personales, como su antigua banda de rock, con la que incluso realizó una gira por Japón.

La vuelta al mundo

Su trayectoria profesional incluye escenarios internacionales de prestigio como el Ronnie Scott Jazz Club de Londres, así como actuaciones en ciudades como Estocolmo o Helsinki. En Canarias, ha participado en el Festival Internacional Canarias Jazz & Más y ha actuado en espacios emblemáticos como el Auditorio Alfredo Kraus, el Teatro Pérez Galdós o el Teatro Guimerá. Todo ello le ha permitido consolidarse como una de las voces más reconocibles del género en las Islas.

Con una carrera que ha pasado por el pop y el rock, gracias al jazz ha estado en diferentes big bands

Ahora que se presenta esta nueva oportunidad de actuar en Canarias, Rodríguez ofrecerá el jueves un repertorio que se sitúa dentro del estilo crooner clásico, con referencias claras a figuras como Sinatra, Nat King Cole o Dean Martin. No obstante, el concierto incluirá también guiños europeos, como el británico Matt Monro, y adaptaciones en clave jazz de canciones icónicas. El cantante también destaca una versión de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, reinterpretada con arreglos propios. Es por eso que adelanta que el espectáculo combinará elegancia y cercanía en un formato más íntimo que sus habituales colaboraciones con grandes formaciones.

Solo en el escenario

En esta ocasión, el artista actuará en solitario, acompañado de bases musicales, lo que permite una conexión directa con el público. "Es un ambiente elegante, cercano y muy disfrutable", describe sobre el espacio que acoge el concierto, ubicado en el Casino de La Laguna. La propuesta, además, evolucionará hacia registros más dinámicos en su tramo final, incorporando piezas de soul o pop clásico para cerrar con un tono festivo.

Sinatra o Dean Martin y el ‘Mediterráneo’, de Serrat no faltarán en la cita

De este modo, el evento se enmarca dentro de la programación del Cool Moon Fest, un ciclo que apuesta por la diversidad cultural y musical. "Nos ofrece músicas de todas las partes del mundo, como de Brasil o Italia, y todo eso es una gran oportunidad en un contexto local como el canario", reflexiona el músico.

Nuevos espacios

Fasur Rodríguez también destaca el papel de espacios como Camerino 74 en la dinamización cultural de la Isla. "El ambiente es elegante sin dejar de ser cercano y el público disfruta mucho", expresa el cantante quien reflexiona que, con esta actuación, La Laguna suma una nueva propuesta a su agenda cultural y apuesta por un formato que combina calidad musical, proximidad y una cuidada puesta en escena. En este caso, este concierto de Rodríguez se presenta como una oportunidad para acercarse al jazz desde una perspectiva accesible, de la mano de un artista que ha hecho de la interpretación su sello personal.