Los exámenes de julio de la Universidad de La Laguna, en peligro: los alumnos de la ULL convocan protestas y recogen firmas

El llamamiento de exámenes de julio de la Universidad de La Laguna (ULL) está en peligro. Su continuidad de cara a los próximos cursos depende únicamente de una votación que se llevará a cabo en el Claustro, el máximo órgano representativo de la institución académica. Esta propuesta, planteada por el profesorado, no ha sido bien recibida por el alumnado, que considera que la eliminación de esta convocatoria supondría perder un derecho importante. De hecho, para demostrar su rechazo a esta medida, las asociaciones estudiantiles han ido un paso más allá: han convocado una concentración este viernes 19 de junio en el Edificio del Rectorado y han comenzado una campaña de recogida de firmas. La petición, que solo puede ser apoyada por miembros de la comunidad educativa, ha conseguido más de 5.000 firmas en apenas un día.

En el Claustro, la representación estudiantil tiene menos peso que la del personal docente, por lo que temen que esta iniciativa salga adelante, incluso con su voto en contra. La Universidad de La Laguna se encuentra inmersa en un proceso de reforma de sus estatutos, la norma principal que regula el funcionamiento de la institución. Esta actualización fue presentada inicialmente como una adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sin embargo, los alumnos denuncian que durante su redacción se han introducidos propuestas que “van mucho más allá de una mera adaptación normativa".

En concreto, advierten que les preocupa especialmente esta propuesta, relativa al régimen de evaluación, ya que supondría sustituir las dos convocatorias extraordinarias existentes (junio y julio) por un único periodo de exámenes. De aprobarse, desaparecería el último llamamiento (el de julio) y, por tanto, perderían un derecho que hasta este mismo curso tienen reconocido. Desde la otra parte, en cambio, lo que plantean es que la medida ayudará a tener una evaluación continua "más efectiva", quitándole peso a las pruebas finales. "Resulta asombroso que una modificación de tal importancia se plantee en pleno periodo de exámenes; aunque no se aplicara de forma inmediata, abrir este debate cuando estamos centrados en las pruebas limita su capacidad de reacción", defendieron las distintas asoaciaciones de estudiantes en un comunicado publicado en redes sociales que cuenta ya con unos 3.000 me gustas y cerca de 50 comentarios.

Medidas previstas

La representación estudiantil de la ULL, tras conocer la propuesta se reunió en Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo de Estudiantes, acordó tres medidas. La primera de ellas, convocar una concentración en el Rectorado este viernes, 19 de junio, a las 12:30 horas. En paralelo, han comenzado a recoger firmas entre la comunidad universitaria para "defender el mantenimiento de los dos llamamientos". Se han marcado como objetivo 10.000 firmas -la mitad del alumnado matriculado en la ULL- y, en apenas 24 horas, lograron más de 5.000.

También ha exigido de manera formal retirar cualquier propuesta que suponga eliminar o reducir las convocatorias reconocidas en la actualidad. "Nos estamos jugando que los estatutos de nuestra universidad nos protejan o que, por el contrario, consoliden un nuevo retroceso; nuestra evaluación no se negocia”, señalaron.

Las reacciones al comunicado, publicado en las redes sociales de las distintas asociaciones de alumnos, no tardaron en llegar. En los comentarios, varios jóvenes denunciaron que ya cuando se eliminó el llamamiento de septiembre los estudiantes matriculados en las carreras más exigentes perdieron una oportunidad importante, por lo que suprimir ahora otra convocatoria sería un despropósito. "Es una decisión que nos pone entre la espada y la pared, ¿qué es lo que pretenden?", subrayó una usuaria.

Malestar en redes

También se pronunciaron familiares de alumnos que se solidarizaron con la petición: "Es increíble que les dificulten las condiciones de estudio, muchos hacen un esfuerzo titánico y sufren estrés psicológico y económico; la dificultad de muchas materias requiere más de una oportunidad para aprobar".

La representación estudiantil inició una campaña que ya cuenta con más de 5.000 firmas

Este martes, un grupo de alumnos se reunió con el rector, Francisco García, y con la vicerrectora de Estudiantes, María Rosario Borges, para exigir una respuesta. En el encuentro, el equipo rectoral les trasladó que es una propuesta de la Comisión de Reforma de los Estatutos y no pueden interferir en la votación del Claustro. "Entendemos que si esto sale adelante, los estudiantes pierden una oportunidad, eso es cierto", reconoció la vicerrectora. Aun así, sea cual sea la decisión que tomen, intentarán reforzar el concepto de evaluación continua.

¿Qué pasará si se aprueba?

Si finalmente saliera adelante la medida, el curso concluiría en junio y los alumnos pasarían de tener tres oportunidades -la convocatoria ordinaria de enero o mayo, según cuatrimestre, más junio y julio- a jugarse la asignatura en solo dos llamamientos.