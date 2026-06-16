Canarias termina el primer trimestre con una deuda pública del 10,5%, la segunda más baja

La deuda del Gobierno de Canarias se situó en marzo en 204 millones de euros, el equivalente al 10,5% del productor interior bruto (PIB) de la comunidad autónoma, lo que sitúa a las islas como la segunda región menos endeudada del país en términos comparables, después de Navarra.

En el conjunto del país, la deuda pública cayó al 101,6% del PIB en el primer trimestre del año, 1,7 puntos por debajo del mismo periodo de 2025, pero su cuantía aumentó un 4,3 % y alcanzó un nuevo récord de 1.739.501 millones de euros, según los datos publicados este martes por el Banco de España. A pesar de este máximo histórico, el crecimiento económico ha permitido que la ratio de deuda sobre el PIB haya caído respecto al mismo periodo del año anterior, aunque ha subido 0,9 puntos respecto al cierre de 2025 (100,7 %).

La deuda de la Administración central ascendía a 1.601.951 millones en los tres primeros meses del año, tras incrementarse un 4,5 % interanual, lo que supone un 93,6 % del PIB; mientras que las comunidades autónomas subieron su deuda un 2,6 %, hasta los 346.910 millones, equivalente a un 20,3 % del PIB. Las corporaciones locales experimentaron un descenso del 9,5 % respecto al saldo registrado en el mismo trimestre de 2025, hasta los 20.669 millones (1,2 % del PIB); mientras que la deuda de la Seguridad Social se situó en 136.178 millones, un 7,9 % más que un año antes y el 8 % del PIB.

Navarra es la comunidad menos endeudada

Cinco comunidades autónomas mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13 %, que es el valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6 %), Canarias (10,5 %), País Vasco (11,4 %), Madrid (12 %) y Asturias (12 %). Por el contrario, las comunidades con mayores niveles de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa siendo la comunidad más endeudada, con una ratio del 40,4 %, seguida de Murcia (31,1 %), Cataluña (27,8 %) y Castilla-La Mancha (27,6 %).

En términos nominales, las deudas más abultadas se registraron en Cataluña (90.336 millones), Comunidad Valenciana (64.348 millones), Andalucía (42.092 millones) y Madrid (40.574 millones). Por lo que respecta a los trece ayuntamientos con más de 300.000 habitantes, Madrid se mantuvo como el que registraba mayor deuda (1.560 millones), seguido de Barcelona (1.203 millones), Zaragoza (519 millones) y Murcia (245 millones).