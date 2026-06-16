Cae un 71% la llegada de migrantes en patera a Canarias: 3.267 personas hasta la fecha

Canarias recibió hasta el 15 de junio 3.267 migrantes llegados a sus costas en 42 pateras, cayucos o lanchas neumáticas, un 71% menos que en el mismo período de 2025, según datos publicados este martes por el Ministerio del Interior.

España ha recibido en lo que va de año 10.701 llegadas irregulares, unas cifras que representan un 36% más bajas que el año pasado, cuando se registraron 16.733, pese a que en Ceuta se han triplicado los accesos de migrantes por esta vía, de 791 a 2.493. Son datos del informe quincenal del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular, dado a conocer este martes, que refleja la caída del 71% en las llegadas a Canarias y de un 4,1% en Baleares.

La mayoría de las llegadas se han producido por mar, 8.115, poco más de la mitad que las 15.875 de 2025: en lo que va de año han llegado a España 312 embarcaciones precarias frente a las 473 pateras o cayucos registrados en 2025.

Los cayucos

De estas, 150 han arribado a la Península con 2.651 personas, un 14,66% más que el año pasado; 117, a las Islas Baleares con 2.182 migrantes, un 4,1% menos, y 42 han alcanzado las costas del Archipiélago canario con 3.267 personas. En lo que va de 2026, no ha llegado ninguna persona por vía marítima a Ceuta y 15 lo han hecho a Melilla.

Las cifras de las entradas contabilizadas por vía terrestre, que incluye los accesos a nado, son bien diferentes: frente a las 791 personas que habían entrado a Ceuta desde el 1 de enero al 15 de junio de 2025, este año lo han hecho 2.493, un 215,2% más. En Melilla también han aumentado los datos pero no en la misma intensidad: de 67 a 93.

Las llegadas irregulares representan solo un 6% del total de las entradas de extranjeros a España

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la mayoría de personas que llegan a España de forma irregular por la ruta del mediterráneo occidental (a Baleares, Península, Ceuta y Melilla) proceden de Argelia (42,8%), Marruecos (19,3%) y Sudán (12,5%). De acuerdo a las mismas fuentes, los migrantes que llegan a Canarias por esta vía proceden de Gambia (30,4%), Senegal (26,4%), Mali (19,8%) y Guinea (13,3%).

Las llegadas irregulares representan solo un 6% del total de las entradas de personas extranjeras a España y muchas de las que arriban de esta forma son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.

Personas que enfrentan graves riesgos en largas y peligrosas travesías: según él último informe de la ONG Caminando Fronteras, dado a conocer hace una semana, 1.317 personas de 26 nacionalidades distintas han perdido la vida intentando llegar a España en los primeros cinco meses del año.