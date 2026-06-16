La Audiencia de Cuentas revela contratos temporales "sin ningún control" en las empresas públicas de Canarias

La fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2024 deja una radiografía incómoda para el Gobierno: el sector público empresarial no solo volvió a mostrar grietas contables, presupuestarias y de control, sino que además recurrió a la contratación temporal de personal en un marco que la propia Audiencia de Cuentas describe como carente de fiscalización efectiva.

En su informe referido al año 2024, que es el primero completo del Ejecutivo de Fernando Clavijo en esta legislatura, el órgano fiscalizador subraya que las cuentas autonómicas prohíben a los entes con presupuesto estimativo contratar personal temporal "salvo en casos excepcionales, urgentes e inaplazables".

Sin embargo, el informe constata que todas las entidades del sector público empresarial contrataron temporales —excepto Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico), Sodecan (Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias), Essscan (Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias), Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias) y Gesprotur (Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias)— "sin que, en base a la normativa actual, se haga ningún tipo de control" sobre la excepcionalidad de esas contrataciones. A ello se suma otro dato: el personal temporal del Servicio Canario de Salud (SCS) representa el 77,2% del total, 34.802 trabajadores sobre una plantilla de 45.084.

Sin dique administrativo

La denuncia del organismo auditor resume que la excepción legal se convierte en práctica general sin que exista un filtro suficiente para comprobar si las necesidades eran realmente urgentes, inaplazables y excepcionales. La Audiencia añade que desde 2022 no se recogen las causas de excepcionalidad ni la obligación de informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, lo que deja a las empresas públicas con una vía abierta para incorporar personal temporal sin el control previo que antes actuaba como dique administrativo.

Desde 2022 no se remiten las causas de excepcionalidad a la Dirección General de Planificación

No es una cuestión menor, toda vez que las sociedades mercantiles públicas y entidades empresariales ejecutan políticas sensibles en vivienda, medio ambiente, turismo, sanidad, comunicación pública, desarrollo económico o gestión territorial.

No rinden cuentas

Ese uso de personal temporal no es la única irregularidad detectada y se inserta en un cuadro mucho más amplio. Visocan, una de las sociedades con mayor peso en el sector público empresarial, no fue incluida inicialmente en la Cuenta General porque no había presentado sus presupuestos a la Intervención General cuando se elaboró el informe de fiscalización. La Audiencia advierte de que esa ausencia afecta sensiblemente a algunas magnitudes agregadas del sector público empresarial. Además, incumplió los plazos de formulación y rendición de cuentas, al igual que las entidades públicas empresariales Puertos Canarios y Essscan respecto al plazo previsto en la Ley de Hacienda Pública Canaria.

El Icavi mantiene subvenciones pendientes de justificar por 160,9 millones de euros

Tampoco la contratación administrativa ofrece una imagen ordenada. En las entidades públicas, el Consorcio El Rincón no remitió información contractual y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural envió un resumen que no se ajustaba a lo exigido por la Audiencia de Cuentas.

En el sector público empresarial, Asista, Gestur y Visocan no remitieron la relación anual de contratos y Essscan no remitió información alguna. En las fundaciones, la Fiisc (Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria) no remitió la relación de contratos privados ni la de encargos a medios propios e incluyó como contratos menores varios expedientes que superaban el umbral legal, alegando que eran contratos de investigación, una explicación que la Audiencia no considera suficientemente justificada. Además, Funcatra (Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo) incluyó contratos que figuraban como "desistimiento" y "desierto" pese a que no debieron incorporarse a la relación.

Desequilibrio presupuestario de 80 millones en el SCS

En los organismos autónomos, el informe también señala zonas de riesgo. El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) mantiene subvenciones pendientes de justificar por 160,9 millones de euros, y la Audiencia insiste en la necesidad de depurar expedientes y aprobar un plan de acción.

En el SCS, el diagnóstico es especialmente severo: liquidó su presupuesto con un desequilibrio de 80 millones por créditos ampliables sin cobertura destinados a material sanitario desechable, pero la Audiencia recuerda que esta figura debe ser excepcional.