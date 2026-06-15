El mar de nubes regresa a Tenerife: así amanecerá la isla este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos en el norte de las islas durante las primeras y últimas horas, con claros al mediodía y tiempo estable en el resto
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Canarias una jornada marcada por la presencia de nubes bajas en el norte de las islas, especialmente durante las primeras y últimas horas del día, aunque los claros ganarán protagonismo durante las horas centrales. En el resto del Archipiélago predominará el tiempo estable, con amplios periodos de sol y escasas variaciones térmicas, salvo ligeros descensos puntuales en zonas del interior.
Predicciones por islas para este lunes
LANZAROTE
Nubes abundantes durante la madrugada y al final del día, tendiendo a un panorama de cielos poco nubosos durante las horas centrales. Temperaturas con escasas variaciones. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de intensidad fuerte en zonas del interior durante la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Arrecife 18 - 25
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos en el norte y en áreas costeras durante las primeras y últimas horas de la jornada, dando paso a amplios claros durante buena parte del día. Temperaturas sin cambios destacados, aunque las máximas podrían descender ligeramente en el interior. Alisio moderado, con algunos momentos de mayor intensidad en Jandía y el litoral suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Puerto del Rosario 19 - 25
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1.000 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominará el ambiente despejado. Temperaturas estables en la costa y con ligeros descensos en medianías e interior. No se descarta que los termómetros alcancen los 30 grados en medianías orientadas al sur y al oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en el extremo oeste y sudeste, además de alguna racha localmente intensa.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23
TENERIFE
Predominio de nubes bajas en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, con apertura de amplios claros a lo largo de la jornada, excepto en el extremo nordeste. En el resto de la isla dominarán los cielos despejados. Temperaturas con escasas variaciones en zonas costeras y ligeros descensos en áreas del interior. Viento del nordeste de intensidad moderada, con algunos intervalos fuertes en zonas bajas del extremo noroeste, la vertiente sudeste y, de forma puntual, en la fachada sur del área metropolitana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 18 - 26
LA GOMERA
Nubosidad de retención en el norte por debajo de los 900-1.100 metros, tendiendo a la apertura de grandes claros durante las horas centrales. En el resto de zonas predominará el ambiente soleado. Temperaturas con pocas variaciones. Alisios moderados, con algunos periodos de mayor intensidad en los extremos noroeste y este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- San Sebastián de La Gomera 18 - 24
LA PALMA
Intervalos nubosos en el norte y nordeste por debajo de los 1.000-1.200 metros, con tendencia a disminuir durante el día, salvo en algunos sectores costeros. En el resto de la isla se mantendrán los cielos poco nubosos, con alguna nube ocasional en la vertiente oeste. Temperaturas sin cambios significativos. Viento alisio moderado, con intervalos fuertes en los extremos noroeste y sudeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16 - 23
EL HIERRO
Cielos cubiertos en el norte por debajo de los 900-1.000 metros durante las primeras y últimas horas de la jornada, con tendencia a quedar poco nuboso el resto del día. Temperaturas estables. Viento del nordeste moderado, con algunos episodios de mayor intensidad en la vertiente sudeste y el extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Valverde 15 - 20
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