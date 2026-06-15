Interior premiará a los 15.000 agentes por el "rotundo éxito" del operativo del viaje del papa

El Ministerio del Interior reconocerá con un distintivo a los agentes del operativo por el viaje del papa León XIV a España, que finalizó en Tenerife el viernes pasado, por el "rotundo éxito" de un dispositivo sin precedentes y que precisó la movilización de más de 15.000 efectivos policiales en Madrid, Barcelona y en Canarias.

Según señalan fuentes de Interior, el distintivo servirá para agradecer el "magnífico trabajo" de los miles de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un operativo en el que participó la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como Mossos d'Esquadra, el Cuerpo General de Policía Canaria y policías locales.

En el Museo del Prado

El ministro Fernando Grande-Marlaska tiene previsto dar más detalles de esta condecoración durante su intervención en el acto de entrega de las medallas de la Orden del Mérito a la Seguridad, que se celebra en el Museo del Prado.

La visita del papa entre el 6 y el 12 de junio requirió que el Ministerio del Interior planificara el considerado como "mayor despliegue policial nunca antes diseñado", debido a la gran concentración de personas en los diferentes actos programados durante la estancia del papa en España.

Las medidas de seguridad contemplaron numerosos controles en los accesos a misas y eventos multitudinarios, así como control aéreo para detectar drones en zonas restringidas, entre otras posibles amenazas.