El IGN registra una docena de terremotos en Canarias desde el sábado
Cinco de ellos tuvieron magnitudes superiores a 2
Desde el pasado sábado, 13 de junio, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una docena de terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población, según aparece en los datos recogidos en su página web. Y, de ellos, el dato más llamativo es que cinco tuvieron magnitudes superiores a 2.
La mayoría se concentró en el Atlántico, de forma más concreta, en el canal entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, y solo tres estuvieron localizados en una isla, en este caso, El Hierro.
Los de mayor magnitud
Los cinco seísmos de mayor magnitud se registraron en El Hierro y el océano. Por orden cronológico, el primero tuvo lugar el sábado a las 01:27 horas en el Atlántico, con una magnitud de 2.1; el segundo, de 2.4, al noroeste de Frontera (El Hierro) a las 08:19 horas, el tercero, de 2.2, también en el océano a las 13:55 horas y el cuarto de la jornada, en El Pinar, a las 21:08 horas, con una magnitud de 2.5, el mayor de los registrados.
Por su parte, el domingo se localizó el quinto superior a 2 en el Atlántico. En concreto, fue de magnitud 2.1 y tuvo lugar en el Atlántico, también entre Tenerife y Gran Canaria, aunque más al norte.
La semana pasada
Con respecto a la sismicidad de la semana pasada, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado en sus redes sociales que la Red Sísmica Canaria registró 313 terremotos de baja magnitud, cuyo valor máximo de 2.5 está relacionado con un terremoto ocurrido el pasado martes, 9 de junio, y localizado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.
La energía sísmica total liberada durante la semana pasada en el archipiélago ha sido de 0,06 gigajulios, explica. En concreto, los terremotos se localizaron, principalmente, en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
Además, Involcan recuerda que Canarias también se caracteriza por una moderada actividad tectónica; por lo tanto, también se han registrado algunos terremotos a lo largo de algunas fallas sísmicas activas como la que se encuentra entre Tenerife y Gran Canaria.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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