Iberia destaca el "esfuerzo" de sus empleados tras la avería del avión que tenía previsto llevar al papa León XIV desde Tenerife a Roma

El director corporativo de Iberia, Juan Cierco Jiménez de Parga, ha destacado el "esfuerzo" de los empleados de la compañía tras la avería que sufrió el viernes el avión que tenía previsto llevar al papa León XIV de vuelta a Roma desde Tenerife, una vez finalizada su visita a España.

En un mensaje en Linkedin recogido por Europa Press, Cierco muestra "un profundo orgullo de pertenencia y agradecimiento" hacia Iberia, compañía que, "una vez más, ha dado lo mejor de sí misma en una semana sin duda histórica para España".

"La visita de Su Santidad el Papa se ha saldado con un rotundo éxito de país", señala sobre el viaje de León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias, que ha tenido lugar del 6 al 12 de junio.

En el avión Falcon ofrecido por el rey Felipe VI

El Pontífice, y parte de la delegación eclesiástica, abandonó el viernes Tenerife con unas tres horas de retraso tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon ofrecido por el Rey, que había acudido a despedirlo al aeropuerto.

En esta línea, el director corporativo de Iberia destaca en su mensaje que, en aviación, "cada día es el primer día", y que los incidentes técnicos y circunstancias, "a veces imprevistas", hacen que tengan que "trabajar con esfuerzo y entrega" y "pedir disculpas con humildad pero con la cabeza muy alta".

"En aviación, cada día es el primer día, y los incidentes técnicos y circunstancias a veces imprevistas hacen que tengamos que superarnos a nosotros mismos, aguantar la presión, reaccionar con celeridad y flexibilidad, responder a las exigencias, buscar las mejores alternativas, poner en valor nuestra profesionalidad, trabajar con esfuerzo y entrega y, por supuesto, pedir disculpas con humildad pero con la cabeza muy alta, y seguir haciendo todo lo dicho, cada día como si fuera el primer día, para ser un poco mejores y hacerlo siempre mucho mejor", afirma.

"Una jornada difícil" y "lágrimas"

Igualmente, defiende que los empleados de Iberia demostraron, "en una jornada difícil", que "la seguridad es lo primero" ante un "problema inesperado". Además, recalca que los profesionales de la compañía, buscaron "sin descanso la mejor de las soluciones". "En apenas hora y media fuisteis capaces de enviar un avión a Tenerife para cumplir con nuestra obligación de llevar a nuestros pasajeros a su destino", expone, al mismo tiempo que recalca que Iberia tiene "uno de los más altos índices de la industria mundial en puntualidad y regularidad".

Asimismo, agradece la labor de los empleados que derramaron "en un rincón, una vez la misión cumplida", sus lágrimas "por no poder culminar el sueño de llevar de regreso al papa a Roma".

"Iberia cumple en apenas unos meses cien años y ha demostrado en este siglo ser cada día un poco mejor que el anterior. Y así seguiremos haciéndolo, para celebrar todos juntos nuestro Centenario, y generar prosperidad desde España, conectando personas con el mundo", concluye.