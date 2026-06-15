Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
León XIV en CanariasAcuerdo de paz Estados Unidos-IránMusic FestivalMotorista heridoDerrota La Laguna TenerifeFuncionarios de prisionesPlaya JardínTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Gran Canaria y Tenerife brillan en las finales acuáticas y de kárate de los Campeonatos en Edad Escolar

Más de 400 jóvenes deportistas participaron en las pruebas celebradas en Fuerteventura y Tenerife, en una jornada marcada por la convivencia, la inclusión y el alto nivel competitivo

Gran Canaria y Tenerife se reparten los títulos en las finales acuáticas y de kárate de los Campeonatos en Edad Escolar

Gran Canaria y Tenerife se reparten los títulos en las finales acuáticas y de kárate de los Campeonatos en Edad Escolar / LP/DLP - ED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los XLIII Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar vivieron este sábado una de sus jornadas más destacadas con la celebración de las finales autonómicas de acuatlón, vela, natación en aguas abiertas, kayak de mar, barquillos de vela latina, surf y bodyboard en Fuerteventura, además del kárate en Tenerife.

Más de 400 jóvenes deportistas procedentes de las ocho islas participaron en una cita organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que continúa consolidándose como una de las principales herramientas de promoción del deporte base en el Archipiélago.

Puerto del Rosario se convirtió en el centro de las modalidades náuticas y acuáticas, con pruebas repartidas entre la playa de Los Pozos, Playa Blanca y la Escuela Insular de Vela. En vela ligera, 34 embarcaciones de la clase Optimist compitieron en una final muy igualada que terminó con Gran Canaria en lo más alto de la clasificación, seguida de Tenerife y Lanzarote.

La vela tradicional también tuvo protagonismo con los barquillos de vela latina, que reunieron a deportistas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. El barquillo Isla de Fuerteventura logró la victoria final, por delante del Archipiélago Chinijo y del Fayna.

Gran Canaria y Tenerife se reparten los títulos en las finales acuáticas

Gran Canaria y Tenerife se reparten los títulos en las finales acuáticas / LP/DLP - ED

En kayak de mar participaron 40 jóvenes palistas de categorías infantil, cadete y paracanoe. La presencia de esta última modalidad volvió a reflejar la apuesta de los campeonatos por la inclusión. En infantil y cadete se impusieron deportistas del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, mientras que en paracanoe vencieron representantes del Club Amigos del Piragüismo de Gran Canaria.

Las finales de surf y bodyboard, celebradas en Playa Blanca, estuvieron condicionadas por el pequeño tamaño de las olas, lo que obligó a los participantes a demostrar una gran capacidad de adaptación. Gran Canaria se proclamó vencedora, por delante de Tenerife y Fuerteventura. El Hierro destacó además con una meritoria cuarta posición en su primera participación.

El acuatlón fue otra de las modalidades con mayor presencia y estrenó este año la competición de relevos mixtos por selecciones insulares. En categoría cadete individual vencieron Enea Cuchetti, de Lanzarote, y Carla Ruiz, de Gran Canaria. En los relevos mixtos, Gran Canaria logró el primer puesto, seguida de Lanzarote y Tenerife, y también se impuso en la clasificación general por islas.

Las competiciones celebradas en Fuerteventura y Tenerife reunieron a más de cuatrocientos jóvenes deportistas en una jornada marcada por la convivencia y el alto nivel competitivo

Las competiciones celebradas en Fuerteventura y Tenerife reunieron a más de cuatrocientos jóvenes deportistas en una jornada marcada por la convivencia y el alto nivel competitivo / Picasa

La playa de Los Pozos acogió igualmente las finales de natación en aguas abiertas, con cerca de un centenar de deportistas benjamines y alevines. Gran Canaria dominó la jornada al imponerse en ambas categorías, con Tenerife y Lanzarote completando los podios.

De forma paralela, el pabellón El Galeón de Adeje, en Tenerife, fue escenario de las finales regionales de kárate, con cerca de 150 participantes en kata y kumite. El club tinerfeño Shurite-LK1 encabezó el medallero con seis oros, cuatro platas y dos bronces, seguido por el Kaizen Karate Club y el Kinamic Karate, de Gran Canaria.

La jornada volvió a poner de relieve el buen momento del deporte escolar en Canarias, con jóvenes de todas las islas compartiendo competición, convivencia y experiencias en un entorno marcado por el respeto, la deportividad y el compañerismo.

Noticias relacionadas

Los Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar continuarán el próximo 20 de junio con las finales de ciclismo de montaña en San Bartolomé, Lanzarote, una disciplina que se incorpora por primera vez al programa de esta edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en la playa este verano en Canarias?
  2. ¿Cuánto pagará Canarias por reducir el número de alumnos por aula?
  3. Misa del papa León en Tenerife: la cita con la historia que nadie quiso perderse
  4. Visita del papa León XIV al centro de acogida Las Raíces: Un amor que no sabe de fronteras
  5. Marta Pérez (42 años, podóloga y experta en psiconeuroinmunología): «Estamos en el mundo para vivir bien; no tiene sentido alargar la vida si no hay calidad»
  6. La Aemet prevé un miércoles más nuboso en Canarias, con lloviznas y rachas muy fuertes de viento
  7. Plan especial de la UNED para garantizar exámenes durante la visita del papa a La Laguna
  8. Ley de cambio climático: la vía para no expropiar en 2040 los acuíferos de Canarias

Gran Canaria y Tenerife brillan en las finales acuáticas y de kárate de los Campeonatos en Edad Escolar

Gran Canaria y Tenerife brillan en las finales acuáticas y de kárate de los Campeonatos en Edad Escolar

Iberia destaca el "esfuerzo" de sus empleados tras la avería del avión que tenía previsto llevar al papa León XIV desde Tenerife a Roma

Iberia destaca el "esfuerzo" de sus empleados tras la avería del avión que tenía previsto llevar al papa León XIV desde Tenerife a Roma

La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas respalda que Canarias tenga un papel protagonista en el diseño de las políticas migratorias europeas

La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas respalda que Canarias tenga un papel protagonista en el diseño de las políticas migratorias europeas

El papa vuelve al Vaticano en el Falcon prestado por Felipe VI

El papa vuelve al Vaticano en el Falcon prestado por Felipe VI

El Estado renueva con Canarias la gestión compartida de las reservas marinas para reforzar la pesca sostenible

El Estado renueva con Canarias la gestión compartida de las reservas marinas para reforzar la pesca sostenible

El Vaticano quiere ordenar sus finanzas

El Vaticano quiere ordenar sus finanzas

El alquiler en Canarias sube un 8% en mayo y alcanza los 16,28 euros por metro cuadrado

El alquiler en Canarias sube un 8% en mayo y alcanza los 16,28 euros por metro cuadrado

Meghan Parnell (fundadora y voz de Bywater Call): «El precioso entorno mejora la experiencia de tocar en Canarias»

Meghan Parnell (fundadora y voz de Bywater Call): «El precioso entorno mejora la experiencia de tocar en Canarias»
Tracking Pixel Contents