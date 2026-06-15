Cuatro localidades canarias participan en un beso colectivo que conectará a 69 de los pueblos más bonitos de España

La Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España celebrará este sábado la décima edición de 'La Noche Romántica', que iluminará 69 de estos municipios con música a la luz de las velas, antorchas, calles decoradas, ofertas temáticas y un beso colectivo, que también será internacional.

Desde la asociación han explicado que a las doce la noche se llevará a cabo el icónico 'Beso más bonito del mundo', colectivo y simultáneo que llenará de vida las plazas de los municipios participantes.

Este gesto simbólico por el amor, el cariño y la fraternidad traspasará fronteras y se llevará a cabo simultáneamente en "centenares de los pueblos más bonitos de Francia, Italia y Bélgica", han añadido.

El tejido comercial y empresarial local participa en esta iniciativa, que acompañarán numerosos restaurantes, hoteles, románticas casas rurales y pequeños comercios que han diseñado propuestas temáticas especiales para esta cita.

¿Quién participa en el beso colectivo?

En Andalucía, está previsto que se unan a la iniciativa Almonaster la Real, Baños de la Encina, Capileira, Castellar de la Frontera, Frigiliana, Genalguacil, Grazalema, Lucainena de las Torres, Mojácar, Níjar, Segura de la Sierra, Setenil de las Bodegas, Trevélez, Zahara y Zuheros.

En Aragón participarán Aínsa, Albarracín, Alquézar, Calaceite, Cantavieja, Linares de Mora, Mirambel, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Valderrobres, Anento y Sos del Rey Católico.

Por su parte, en Canarias y con la adaptación al horario, estarán Betancuria, Tejeda, Agulo y Teguise.

De Cantabria formarán parte de esta iniciativa Liérganes, Potes, Santillana del Mar y, de Castilla-La Mancha, Alcalá del Júcar, Almagro, Villanueva de los Infantes, Atienza y Valverde de los Arroyos.

En Castilla y León se podrá disfrutar de esta actividad en Santa Gadea del Cid, Molinaseca, Ampudia, Candelario, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Sepúlveda, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Medinaceli, Monteagudo de las Vicarías, Vinuesa, Yanguas, Puebla de Sanabria, y Bonilla de la Sierra.

Otros municipios que se sumarán a este beso son Arties, en Cataluña; El Castell de Guadalest, Culla, Vilafamés, en Comunidad Valenciana; Chinchón y Nuevo Baztán en la Comunidad de Madrid; y Guadalupe y San Martín del Trevejo, en Extremadura.

Finalmente estarán los pueblos gallegos de Ponte Maceira y Oseira; los riojanos Sajazarra, Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba; La Guadia en El País Vasco y Tazones, en el Principado de Asturias.