'La cuarta pared' clausura el ciclo de cine francófono en la Fundación Cristino de Vera

La Fundación Cristino de Vera. Espacio Cultural CajaCanarias, en colaboración con el Institut français de Madrid, clausura el ciclo de cine francófono con la proyección de La cuarta pared (2024), el último largometraje del director y guionista francés David Oelhoffen. La sesión tendrá lugar este martes 16 de junio, a las 19:00 horas, en la sede de la Fundación situada en la calle San Agustín de La Laguna y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

Basada en la novela homónima del escritor Sorj Chalandon, la película sitúa su acción en el Líbano de 1982, en plena guerra civil. Georges, un hombre comprometido con la palabra dada a un viejo amigo, viaja a Beirut para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como improbable, representar Antígona, la tragedia de Sófocles, con actores pertenecientes a distintos grupos políticos y religiosos enfrentados en el conflicto. Su propósito es crear un espacio de encuentro y entendimiento en medio de la violencia, convirtiendo el escenario teatral en un territorio de diálogo y esperanza.

Arte y barbarie

A través de esta historia, Oelhoffen reflexiona sobre el papel del arte frente a la barbarie y sobre la capacidad de la creación cultural para preservar la humanidad en contextos de destrucción. El resultado es una obra intensa y profundamente conmovedora, que explora cuestiones como la convivencia, la memoria y la resistencia ética en tiempos de guerra.

Cartel de 'La cuarta pared'. / ED

David Oelhoffen (Ferrol, 1968) es uno de los nombres más destacados del cine francés contemporáneo. Tras formarse en la prestigiosa escuela HEC Paris, inició su trayectoria cinematográfica a mediados de los años noventa con varios cortometrajes reconocidos en festivales internacionales. Su primer largometraje, Nos retrouvailles (2007), fue presentado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Posteriormente, dirigió Loin des hommes (2014), adaptación libre de una obra de Albert Camus presentada en la Mostra de Venecia, y Frères ennemis (2018), también seleccionada en el certamen italiano. En Le quatrième mur (La cuarta pared), el realizador continúa explorando los conflictos humanos y políticos a través de relatos de gran profundidad moral y sensibilidad cinematográfica.