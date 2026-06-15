Clavijo estrecha los lazos de Canarias con Uruguay y Argentina en un viaje oficial al Cono Sur

El presidente Fernando Clavijo comenzará este jueves, 18 de junio, un viaje oficial a Uruguay y Argentina, dos países con una relevante comunidad canaria y con los que el Archipiélago mantiene profundos vínculos históricos, sociales y de cooperación.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, destacó que la visita adquiere este año una especial dimensión simbólica al coincidir con la conmemoración de los tres siglos de la fundación uruguaya de Montevideo, una ciudad que "en su origen lleva acento y apellido canario".

Ese acento isleño se remonta a noviembre de 1726, cuando un primer contingente de 25 familias procedentes de Tenerife llegó a la bahía de Montevideo a bordo del barco Nuestra Señora de la Encina para contribuir al establecimiento de este enclave estratégico en el Río de la Plata. Tres años más tarde, en 1729, una segunda oleada de otras 25 familias canarias arribó a la zona y consolidó la población inicial de la ciudad.

Influencia en el habla popular

La huella de aquellas familias no se limitó al nacimiento urbano de Montevideo. Su papel fue decisivo también en el desarrollo agrícola de la región y en la configuración social de las áreas rurales circundantes. De hecho, esa influencia permanece aún hoy en el habla popular uruguaya, donde el término 'canario' se utiliza para referirse a los habitantes del campo o de departamentos vecinos como Canelones, una de las zonas con mayor presencia de descendientes isleños.

La agenda oficial de Clavijo incluye una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, así como encuentros con el presidente de la Cámara Parlamentaria y con los intendentes de Montevideo y Canelones, las dos zonas uruguayas con mayor presencia de población canaria y descendientes de isleños.

Estrechar lazos

El portavoz subrayó que la efeméride de Montevideo representa una oportunidad para reivindicar la huella isleña en la historia americana. "Tres siglos después hay una celebración tremendamente especial para Uruguay y para Montevideo, y en el origen está el acento canario", reiteró.

Durante su estancia, Clavijo liderará además el foro 'Canarias-Uruguay: del origen al futuro', una cita que reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales del país. El objetivo, según explicó Cabello, es "seguir estrechando los lazos históricos que Canarias mantiene con Uruguay y Argentina".

La comunidad canaria en Argentina

La segunda parte del viaje tendrá como destino Argentina, donde la agenda de trabajo se centrará en una reunión con el embajador de España, Joaquín María de Arístegui, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de la comunidad canaria en el país. La delegación del Gobierno de Canarias mantendrá también encuentros con las asociaciones argentinas que conservan muy viva la influencia de la migración isleña.

Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, Argentina se convirtió en uno de los principales destinos de la emigración canaria, acogiendo a un flujo constante de familias que buscaban nuevas oportunidades en un país en expansión.

Este movimiento migratorio dejó una huella profunda en la sociedad argentina, especialmente en Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, donde los canarios contribuyeron al desarrollo agrícola, comercial y urbano.

La delegación canaria se reunirá con inversores interesados en las potencialidades del Archipiélago

Ya en Buenos Aires, Clavijo tiene previsto participar en una cita con la colectividad canaria argentina, uno de los principales pilares sociales de la presencia isleña en Sudamérica. Estos encuentros permitirán reforzar el vínculo institucional y afectivo con los canarios y sus descendientes, así como reconocer el papel de las asociaciones que han preservado durante generaciones la identidad, la memoria y las tradiciones del Archipiélago.

Además, Clavijo y el resto de la delegación conocerán de primera mano algunos de los proyectos de cooperación que el Gobierno de Canarias impulsa tanto en Uruguay como en Argentina, una línea de trabajo que, según el Ejecutivo autonómico, contribuye a mantener viva una relación histórica que trasciende lo cultural y se proyecta hacia nuevos ámbitos de colaboración.

Vertiente económica

La visita tendrá igualmente una vertiente económica. Cabello avanzó que, en paralelo, se desarrollarán acciones de la mano de Proexca con inversores interesados en conocer las potencialidades del Archipiélago. Entre los sectores señalados figuran la economía azul, los cereales y los flujos logísticos y de transporte, ámbitos en los que Canarias aspira a consolidarse como plataforma estratégica.

"Hay empresas con negocios vinculados a la economía azul, a los cereales y a los flujos de transporte logístico que ponen a Canarias en el centro de algunas estrategias", apuntó el portavoz, quien defendió la necesidad de avanzar en esas oportunidades de colaboración.