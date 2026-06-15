Canarias y el Estado abordarán la participación en la gestión de los aeropuertos el 2 de julio

La comisión bilateral Canarias-Estado para abordar la participación en la gestión de los aeropuertos de las Islas ya tiene fecha: el viernes 2 de julio. La cita, que con toda probabilidad se celebrará en Madrid al haber sido la primera reunión en Tenerife, es considerada prioritaria por el Ejecutivo autonómico en aras de avanzar en un modelo que permita al Archipiélago participar en las "decisiones estratégicas que afectan a la red aeroportuaria".

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, explicó que el Ministerio de Administraciones Públicas remitirá esta semana los borradores de la documentación que se analizará en la reunión.

El Gobierno canario ha planteado que el acuerdo tome como referencia el alcanzado con el País Vasco, mediante un «órgano de participación reforzada entre ambas administraciones», aunque subraya que el caso canario cuenta con un respaldo estatutario específico.

Tasas e inversiones

El portavoz recordó que el artículo 161, en concreto los puntos tercero y cuarto, del Estatuto de Autonomía de 2018 reconoce a Canarias la posibilidad de participar de forma activa en decisiones vinculadas "a tasas aeroportuarias y planes plurianuales de inversión".

"Canarias no quiere un asiento en el consejo de administración de Aena, sino formar parte de las decisiones que afecten a los aeropuertos en esta comunidad autónoma", afirmó.

Cabello insistió en que la reivindicación "no es más que el cumplimiento de la ley", en tanto en cuanto el Ejecutivo autonómico considera que la singularidad territorial y la dependencia aérea obligan a reforzar la participación canaria en la gestión aeroportuaria.

Según Cabello, el ministerio conoce que el Estatuto canario "va más allá" que el marco jurídico del acuerdo vasco.