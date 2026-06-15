Binter refuerza sus vuelos entre Vigo y Canarias con dos nuevas frecuencias semanales

La aerolínea Binter ha iniciado este lunes el refuerzo de su programación entre Vigo y Canarias para la temporada de verano con la incorporación de dos nuevas frecuencias semanales entre la ciudad gallega y el Aeropuerto de Gran Canaria.

Los nuevos vuelos operarán los lunes y jueves, de forma que la compañía alcanza las 13 frecuencias semanales entre Vigo y el Archipiélago. Con esta ampliación, Binter conecta ambos destinos todos los días de la semana y ofrece doble frecuencia en seis jornadas.

Más conexiones con Gran Canaria

La nueva programación refuerza especialmente la ruta entre Vigo y Gran Canaria, que contará con vuelos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

El incremento de operaciones mejora las opciones de viaje desde el aeropuerto vigués hacia uno de los principales puntos de entrada a Canarias. Además, Gran Canaria funciona como enlace con el resto de islas a través de la red interinsular de la compañía.

Tenerife mantiene vuelo diario

Junto al aumento de frecuencias con Gran Canaria, Binter mantiene la conexión diaria entre Vigo y Tenerife. Esta programación permite a los pasajeros disponer de vuelos regulares con los dos principales aeropuertos canarios durante toda la semana.

La ruta directa con Tenerife continúa siendo una de las conexiones destacadas de la aerolínea entre Galicia y Canarias, tanto para desplazamientos turísticos como familiares o profesionales.

Enlaces con todos los aeropuertos canarios

Binter recuerda que una de las características de su operativa es la posibilidad de llegar, por el mismo precio, a cualquiera de los aeropuertos canarios mediante los vuelos interinsulares en conexión.

La compañía opera más de 220 trayectos diarios entre las islas, lo que facilita que los pasajeros procedentes de Vigo puedan continuar viaje hacia destinos como Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro, además de Gran Canaria y Tenerife.

Un refuerzo para la temporada de verano

La ampliación de frecuencias coincide con los meses de mayor movilidad, en los que aumentan los desplazamientos entre comunidades autónomas por motivos turísticos, familiares y laborales.

Con esta programación, Binter refuerza su oferta desde el aeropuerto de Vigo y mejora la conectividad aérea entre Canarias y el noroeste peninsular, un enlace relevante para un territorio insular en el que el transporte aéreo resulta esencial.