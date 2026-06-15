La Audiencia de Cuentas de Canarias señala una tramitación fallida en la devolución de 46,3 millones a las eléctricas por multas anuladas

La devolución de 46,3 millones de euros a las compañías eléctricas por la anulación judicial de varias sanciones impuestas tras los ceros energéticos de Tenerife en 2019 y La Palma en 2020 protagonizó este lunes el debate sobre el informe de la Audiencia de Cuentas referido a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2024. Según el organismo auditor, una tramitación fallida, consistente en que la Administración comunicó fuera de plazo los expedientes sancionadores, siguió adelante con las multas pese a esa caducidad y, cuando la Justicia anuló las sanciones, ya no pudo reabrir el procedimiento porque los hechos habían prescrito.

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, reconoció que el coste para la Comunidad Autónoma constituye "una cantidad bastante seria", pero interpretó que las responsabilidades derivadas de la mala tramitación son "meramente administrativas". Su explicación no desactivó la lectura política de un expediente que transforma unas sanciones millonarias por apagones de gran impacto social en una factura directa para las arcas públicas.

El caso acabó con la restitución a Unelco-Endesa y Red Eléctrica de España (REE) de 42,8 millones de euros de principal, más 3,4 millones en intereses legales.

Siete millones adicionales

La factura no termina ahí. El organismo auditor recoge que en 2025 se produjeron al menos otras dos devoluciones por 7,3 millones de euros y que en otros procedimientos no hubo reintegro porque las sanciones no llegaron a ingresarse, al estar suspendidas cautelarmente, aunque sí se anularon derechos pendientes de cobro por 14,6 millones. La sombra de los ceros energéticos, por tanto, se proyecta más allá del ejercicio fiscalizado.

La comparecencia de Pacheco, sin embargo, no se limitó al capítulo eléctrico, pues advirtió sobre la necesidad de agilizar la recuperación de subvenciones concedidas y no justificadas para evitar que prescriban. Según la información del Gobierno de Canarias, se han dictado resoluciones de reintegro en materia de subvenciones por 14,8 millones de euros, pero hay 110 millones en riesgo de no recuperarse, la mayor parte vinculados a ayudas directas concedidas durante la pandemia de covid a autónomos y empresas.

En el ámbito de la responsabilidad contable, Pacheco informó además de que el expediente por los cuatro millones de euros perdidos en la compra infructuosa de mascarillas durante la covid fue archivado de forma definitiva, al no haberse solicitado por ninguna de las partes su continuación durante un plazo de dos años.

Mala ejecución de los fondos europeos

Otro de los puntos más sensibles del informe fue la caída en la ejecución de inversiones y fondos europeos. Pacheco lo resumió con una advertencia directa al Gobierno: "Si suben los fondos, hay que elevar los medios de gestión". La ejecución global de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) alcanzó el 22,24% en 2024, frente al 37,73% registrado en 2023. La caída se convirtió en uno de los argumentos centrales de la oposición para cuestionar la capacidad de gestión del Ejecutivo.

El capítulo VI del presupuesto, el de inversiones reales, tampoco salió bien parado. El grado de ejecución se situó en el 52,35% de los fondos disponibles, por debajo del 58,53% del año anterior. El dato alimentó el reproche de los grupos de la oosición, que sostienen que el Gobierno dispone de recursos, pero no logra convertirlos en obras, servicios o proyectos ejecutados.

5.000 millones de deuda pública

La regla de gasto añadió otro elemento de presión. El informe refleja que Canarias incumplió el objetivo fijado para la variación del gasto computable, que fue del 7,6% cuando el límite era del 2,6%. Ese desvío obliga a la Comunidad Autónoma a formular un plan económico-financiero y a someterse a medidas correctivas automáticas. Al mismo tiempo, la Cuenta General cerró 2024 con un superávit presupuestario de 144 millones de euros, equivalente al 0,25% del PIB regional, pese a que el objetivo era de equilibrio estricto. La deuda pública se situó al cierre del ejercicio en 5.069 millones.

Los grupos parlamentarios interpretaron el informe desde posiciones muy diferentes. El diputado socialista Manuel Hernández denunció la "escasa capacidad de gestión, de planificación y de supervisión" del Gobierno, una carencia que, a su juicio, queda reflejada en la baja ejecución de las inversiones y de los fondos europeos, así como en el cierre del año con 1.284 millones de euros sin gastar.

Un "muy deficiente" para el Gobierno

Más dura fue la lectura de NC, pues la diputada Esther González sostuvo que el informe equivale a un "muy deficiente" para la gestión del Ejecutivo, al entender que contó con más recursos y obtuvo peores resultados en ejecución del gasto. La diputada 'canarista' puso el foco, además, en el incumplimiento de la regla de gasto por 445 millones de euros, una desviación que, según advirtió, deberá compensarse mediante ajustes presupuestarios.

Por parte de los grupos que conforman la coalición de gobierno, el nacionalista José Miguel Barragán optó por subrayar que se ha producido una "mejora en los resultados, la liquidez y la sostenibilidad financiera" de la Comunidad Autónoma, aunque admitió que es necesario avanzar en control, ejecución y planificación. Para Barragán, se trata de problemas estructurales que deben corregirse, no de una anomalía exclusiva del actual ejercicio.

Por último, el conservador Fernando Enseñat destacó que el dinero ejecutado ascendió a 7.520 millones de euros, "995 millones más que en 2022", el último ejercicio completo de la anterior legislatura del 'pacto de las flores' que presidó el actual ministro Ángel Víctor Torres, lo que demuestra avances del actual Ejecutivo pese a las críticas de la oposición y a las advertencias del órgano fiscalizador.