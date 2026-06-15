Los alumnos de Canarias aprenden a quejarse ante de la falta de viviendas y centros de ocio juvenil

Los niños canarios están aprendiendo a quejarse de la vivienda y del precio de los alquileres, de la falta de centros deportivos o de ocio, de no tener un centro médico cerca o, incluso, de algo tan aparentemente cotidiano como no encontrar tiendas de ropa juvenil en su isla. En La Palma, por ejemplo, un grupo de adolescentes identificó como problema tener que desplazarse a Tenerife para comprar ropa pensada para gente de su edad. También pusieron sobre la mesa cuestiones de mayor calado, como las consecuencias todavía visibles de la erupción volcánica y sus efectos sobre el día a día de la población joven.

Pero la intención no es que se queden en la protesta. La idea es enseñarles a transformar esa queja en una propuesta y, sobre todo, a entender que también pueden participar en la vida pública desde edades tempranas. Ese es el objetivo del proyecto Canarias educa en participación, con el que el Gobierno autonómico quiere llevar la cultura democrática a las aulas y que la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, presentó recientemente en Galicia, durante el encuentro anual de la Red Interautonómica de Participación Ciudadana (RIPA), foro en el que comunidades autónomas y ciudades autónomas comparten experiencias sobre innovación pública y participación.

Entre 12 y 16 años

La iniciativa canaria se articula en torno a dos grandes líneas de actuación: los talleres de participación ciudadana para alumnado de entre 12 y 16 años y los nuevos laboratorios escolares de participación, dirigidos principalmente a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y a la formación del profesorado.

La filosofía de ambos programas es la misma: pasar “de la queja a la propuesta”. “Queremos despertarles el chip de que pueden participar en cualquier cosa que se propongan”, explica Carmen Delia Alberto. “Si detectan un problema, no quedarse en la queja, sino pasar también a la respuesta y a la solución”, en cualquier foro pertinente, expone.

Ocho talleres en las ocho islas

La primera pata del proyecto consiste en talleres prácticos de participación ciudadana de unas tres horas de duración, adaptados a la realidad de cada centro educativo y de cada isla. La previsión es desarrollar ocho talleres, uno por isla, incluyendo a La Graciosa. Hasta ahora, el programa ya ha pasado por La Palma, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura, mientras continúan cerrándose fechas con otros centros del Archipiélago. El Gobierno calcula que ya han participado alrededor de 150 estudiantes y prevé superar los 300 alumnos al finalizar el ciclo.

Las sesiones están diseñadas para que el alumnado identifique problemas reales de su entorno cercano —el barrio, el municipio, el instituto o la propia isla— y aprenda a trabajar sobre ellos de forma colectiva.

Piscina municipal accesible

Las propuestas elaboradas por el alumnado muestran hasta qué punto los problemas detectados parten de experiencias muy pegadas a la vida cotidiana, pero también de cuestiones estructurales. En La Gomera, estudiantes del IES San Sebastián identificaron deficiencias en el acceso y la calidad de la atención sanitaria en territorios insulares y plantearon una campaña en redes sociales para sensibilizar sobre el trato a pacientes en centros hospitalarios. También detectaron la falta de espacios de ocio para personas mayores durante el verano y propusieron un Municipal Island Club,una piscina municipal accesible concebida como refugio frente a las altas temperaturas.

'Volka Asfalto', ideas para el volcán de La Palma

En La Palma, el alumnado del CIFP Virgen de Las Nieves centró parte de sus propuestas en las consecuencias todavía visibles de la erupción volcánica. Entre las ideas planteadas figura la reconversión del antiguo aeropuerto insular en un gran centro deportivo y de ocio juvenil para revitalizar zonas afectadas por el volcán. También propusieron Volka Asfalto, una iniciativa basada en reutilizar ceniza volcánica para producir material destinado a la reparación de carreteras deterioradas tras la erupción.

Acoso escolar

Las preocupaciones cambian según la isla. En Fuerteventura, estudiantes del IES Majada Marcial, en Puerto del Rosario, pusieron el foco en la convivencia escolar y el acoso en las aulas, planteando talleres obligatorios para alumnado, familias y profesorado. También abordaron la saturación de las urgencias médicas, con una propuesta para reforzar medios materiales sanitarios y reducir los tiempos de espera.

'Proyecto Fénix'

En Tenerife, alumnos de 4º de ESO del IES Teobaldo Power apostaron por rehabilitar infraestructuras abandonadas para transformarlas en espacios juveniles y parques públicos dentro del denominado Proyecto Fénix, además de defender planes de vivienda social mediante la recuperación de edificios vacíos o en desuso en los propios barrios.

Laboratorios escolares: un proyecto más amplio

La segunda línea de actuación son los laboratorios escolares de participación, todavía en fase de convocatoria y selección de centros educativos. A diferencia de los talleres, los laboratorios funcionan como un proceso participativo más amplio y estructurado, desarrollado a lo largo del curso escolar y pensado para implicar no solo al alumnado, sino también al profesorado.

El programa está dirigido a estudiantes de 1º, 2º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato y se inspira en la metodología de los laboratorios ciudadanos, adaptada al contexto educativo. La principal diferencia respecto a los talleres es que incorpora una formación previa para docentes. Antes de comenzar el trabajo con los estudiantes, el profesorado recibe sesiones online sobre participación ciudadana y metodologías participativas que después pueden aplicar en el aula.

"Las decisiones, entre todos"

“Las decisiones las tenemos que tomar entre todos”, defiende Carmen Delia Alberto. “Si ellos no saben que tienen esas herramientas y esos espacios, no van a participar”, expone.

La directora general sostiene además que los adolescentes están demostrando una gran receptividad. “Hay que generar confianza y que vean que hay otras formas de hacer las cosas, que pueden participar y que sus opiniones cuentan”, resalta.

La estrategia no parte de cero. En 2024, la Consejería ya impulsó una Guía de Gobierno Abierto para entornos educativos, entregada a Educación para facilitar al profesorado materiales y fichas de trabajo sobre transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los centros escolares.