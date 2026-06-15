El alquiler en Canarias sube un 8% en mayo y alcanza los 16,28 euros por metro cuadrado

El precio medio de la vivienda en alquiler en Canarias volvió a subir en mayo de 2026. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, las rentas registraron un incremento interanual del 8% y se situaron en 16,28 euros por metro cuadrado al mes.

Con este nuevo avance, el Archipiélago encadena ya 55 meses consecutivos de subidas en el mercado del alquiler, lo que equivale a más de cuatro años y medio de incrementos continuados.

En el conjunto del país, Canarias se coloca como la quinta comunidad autónoma con el alquiler más caro, solo por detrás de Madrid, con 21,96 euros por metro cuadrado al mes; Cataluña, con 19,30 euros; Baleares, con 19,10 euros; y el País Vasco, con 17,55 euros.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró en mayo una subida interanual del 9%, hasta alcanzar los 16,17 euros por metro cuadrado al mes. En Las Palmas, el aumento fue del 7,3%, con un precio medio de 16,42 euros por metro cuadrado al mes.

Todos los municipios canarios analizados por Fotocasa presentaron incrementos interanuales. Telde lideró las subidas, con un aumento del 21,8%, seguida de Candelaria, con un 14,9%, y Puerto de la Cruz, con un 14,5%.

En precios absolutos, San Bartolomé de Tirajana se situó como el municipio más caro de Canarias, con 21,69 euros por metro cuadrado al mes. En el extremo contrario, La Orotava registró el precio más bajo, con 6,71 euros por metro cuadrado al mes.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala que las rentas en Canarias mantienen una tendencia de crecimiento constante, aunque lejos ya de las subidas de doble dígito registradas en etapas anteriores. Aun así, advierte de que la presión de la demanda sigue siendo elevada y que la capacidad de pago de los inquilinos está “al límite”.

Noticias relacionadas

Matos subraya que la moderación en el ritmo de crecimiento no significa que los precios estén bajando. De hecho, el alquiler en Canarias repuntó un 2,3% mensual en mayo.