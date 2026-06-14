Tenerife despide la tarde con sol en gran parte de la isla y nubes en el norte
Los claros dominarán en las zonas sur y metropolitanas, mientras el alisio mantendrá intervalos nubosos en la vertiente norte y temperaturas de hasta 26 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Canarias una jornada marcada por la presencia de nubes bajas en el norte de las islas, especialmente durante las primeras y últimas horas del día, aunque los claros ganarán protagonismo durante las horas centrales. En el resto del Archipiélago predominará el tiempo estable, con amplios periodos de sol y escasas variaciones térmicas, salvo ligeros descensos puntuales en zonas del interior.
Los vientos alisios soplarán con intensidad moderada y alcanzarán intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En Gran Canaria no se descartan rachas localmente intensas en las zonas más expuestas.
En el mar se espera viento de componente nordeste entre fuerza 4 y 6, con marejada o fuerte marejada. En las costas del sur y suroeste predominará la mar rizada, mientras que en el canal entre Anaga y Agaete el viento podría intensificarse de forma ocasional hasta fuerza 7.
Predicciones por islas para este lunes
TENERIFE
Nuboso en el norte por debajo de los 1000-1200 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, vertiente sudeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 18 - 26
LA GOMERA
Nuboso en el norte por debajo de los 900-1100 metros, tendiendo a abrir amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en los extremos noroeste y este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- San Sebastián de La Gomera 18 - 24
LA PALMA
Nuboso en el norte y nordeste por debajo de los 1000-1200 metros, tendiendo a abrir amplios claros durante el día, salvo en zonas de litoral. En el resto de zonas, despejado con algún intervalo en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algunos intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16 - 23
EL HIERRO
Nuboso en el norte por debajo de los 900-1000 metros a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Valverde 15 - 20
LANZAROTE
Nuboso durante la madrugada y la noche, que disminuirá a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en el interior durante la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Arrecife 18 - 25
FUERTEVENTURA
En el norte y litorales, nuboso a primeras y últimas horas, que disminuirá a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las máximas en el interior. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en Jandía y en el litoral suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Puerto del Rosario 19 - 25
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte por debajo de los 900-1000 metros, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior. Se podrán alcanzar localmente los 30 ºC en medianías orientadas al sur y oeste. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sudeste y sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23
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