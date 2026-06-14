La ruta canaria por el ‘colador’ gambiano

Gambia se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cayucos hacia Canarias. El aumento de los controles en las costas de Marruecos, Mauritania y Senegal ha desplazado parte de la presión migratoria hacia este pequeño país de África occidental, donde la falta de recursos para vigilar sus 80 kilómetros de litoral mantiene abierta una ruta más larga y peligrosa.

Según datos recopilados por Ebrima Migrants Situation, la crisis migratoria que afecta a los gambianos continúa creciendo en 2026. El balance recoge 131 migrantes fallecidos mientras intentaban llegar a Europa por vías irregulares: 117 murieron en el mar y otros 14 en tierra. A esa cifra se suma la desaparición de cuatro embarcaciones con presencia de gambianos que salieron entre febrero y marzo sin dejar rastro.

La primera partió de Batokunku el 6 de febrero con 160 personas a bordo. Las otras tres salieron el 29 de marzo: una desde Kartong con 210 ocupantes, otra desde Tanji con 190 y una tercera también desde Kartong con 180 personas. Ninguna ha sido localizada. Para muchas familias, la ruta canaria no termina con una llamada para avisar de una llegada, sino en una espera indefinida.

Pese al riesgo, cientos de personas lograron alcanzar Europa. La organización, dirigida por Ebrima Drammeh, contabiliza cerca de un millar de gambianos llegados a España este años a bordo de cayucos. Otros 173 alcanzaron Italia a través de la ruta de Libia y Túnez, en nueve embarcaciones. El dato confirma que las redes migratorias se adaptan al endurecimiento de los controles y trasladan los puntos de salida donde encuentran menos vigilancia.

Las intercepciones también reflejan la magnitud del fenómeno. En 2026, las autoridades frenaron a 2.553 migrantes en ocho embarcaciones con presencia de gambianos. Además, 574 gambianos han sido deportados o retornaron voluntariamente desde Libia (234), Marruecos (74), Alemania (38), Suecia (6), Italia (39), Mauritania (180) y España (1). A ellos se suman 396 personas que regresaron de forma voluntaria desde ocho países.

Noticias relacionadas

El caso gambiano muestra que cerrar rutas no elimina la migración, sino que la desplaza. Canarias sigue siendo la puerta europea más cercana para muchos jóvenes sin oportunidades, pero el trayecto desde Gambia multiplica los días en el mar y el riesgo de naufragio.