Rescatan una patera con 77 migrantes cerca de Canarias
Salvamento Marítimo localizó la embarcación cuando navegaba hacia Lanzarote y trasladó a sus ocupantes al puerto de Arrecife
EFE
Salvamento Marítimo rescató este domingo a 77 personas migrantes, entre ellas seis mujeres y tres menores, que viajaban a bordo de una patera localizada en aguas próximas a Canarias cuando se dirigía hacia Lanzarote.
Según informó el organismo estatal, el aviso fue recibido sobre las 11:00 horas por el centro de coordinación de Las Palmas de Gran Canaria. La alerta señalaba la presencia de una embarcación que había partido desde la zona de Tan-Tan, en Marruecos, y navegaba con rumbo al Archipiélago.
Tras recibir la información, los controladores marítimos movilizaron a la Salvamar Acrux para dirigirse a la zona de búsqueda. Además, el buque Eptalofos fue desviado para colaborar en la localización y custodiar la embarcación hasta la llegada del recurso de rescate.
Todos los ocupantes son de origen subsahariano
A las 13:06 horas, el mercante informó de que había avistado la neumática a unas tres millas de distancia. Una hora después, sobre las 14:06 horas, la Salvamar Acrux llegó al lugar y completó el rescate de las 77 personas que viajaban a bordo.
Salvamento Marítimo precisó que todos los ocupantes son de origen subsahariano.
Traslado al puerto de Arrecife
Una vez finalizada la operación, la embarcación de rescate puso rumbo al puerto de Arrecife, donde estaba previsto el desembarco de los migrantes alrededor de las 17:00 horas.
Con esta intervención, Salvamento Marítimo suma un nuevo rescate en la ruta atlántica, una de las más peligrosas para quienes intentan alcanzar las costas canarias desde el continente africano.
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