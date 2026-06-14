Meghan Parnell (fundadora y voz de Bywater Call): «El precioso entorno mejora la experiencia de tocar en Canarias»

El Teatro Leal de La Laguna recibe este martes 16 de junio a Bywater Call, un colectivo canadiense compuesto por siete músicos que fusionan rock, blues, funk, R&B y soul. Liderados por la voz de Meghan Parnell y la guitarra de Dave Barnes, la banda actúa a partir de las 20:00 horas par presentar sus últimos temas y algunos adelantos.

La música de Bywater Call combina el soul sureño, con el blues, el roots rock y el R&B clásico. Después de varios años de evolución, ¿cómo definiría hoy en día el sonido del grupo?

Últimamente hemos intentado acercarnos un poco más a influencias modernas como Black Pumas, Alabama Shakes, Amy Winehouse o Shakey Graves, con el objetivo de crear algo que suene vintage y con mucho ambiente, pero que también que se sienta nuevo e innovador. Al final, solo queremos hacer música que haga sentir bien a la gente o, al menos, que les haga sentirse conectados con las canciones y con la banda.

A menudo se describe al grupo como «una banda que trasciende los géneros». ¿Es algo que buscan conscientemente o que surge de manera natural?

Somos conscientes de ello, desde luego, pero el abanico de influencias de la banda es mucho más amplio. Esto se debe, principalmente, a que nos gustan muchísimos tipos de música. Además, los músicos que forman parte del grupo tienen formación en jazz, pero proceden de contextos iniciales muy distintos. Sin ir más lejos, yo vengo del teatro musical, mientras que Dave, el guitarrista, antes tocaba rock clásico; y Mike, el bajista, procede del funk. Todo eso ayuda a mantener las cosas interesantes durante la composición.

¿Qué artistas o influencias siguen siendo clave en el ADN musical de la banda?

Tedeschi Trucks fue una influencia muy importante para nosotros cuando empezamos la banda. Su sonido nos inspiró mucho a la hora de comenzar a escribir canciones. Seguimos muy pendientes de ellos e intentamos verlos en directo siempre que podemos. Black Pumas, Alabama Shakes y Amy Winehouse también han influido mucho en nuestra forma de escribir y de actuar. Y músicos clásicos como Sly Stone, Al Green y Bill Withers siempre están presentes en nuestra mente cuando nos ponemos a trabajar.

Los conciertos de Bywater Call son una de sus señas de identidad. ¿Qué ofrece el escenario que no se puede capturar en el estudio durante la grabación de los temas?

En el escenario puedes experimentar realmente la interacción entre los músicos, que es una parte enorme de nuestro espectáculo. Los chicos de la banda son músicos increíbles, y poder verlos brillar y alimentarse de la energía de los demás es algo muy especial. Además, como cantante, me gusta conectar con el público a través de mi forma de interpretar, y eso solo se puede vivir de verdad en el directo.

«Nos gusta cambiar el repertorio con frecuencia para mantener el interés de la banda y el público»

La banda ha llegado a ofrecer más de cien conciertos al año en distintas giras. ¿Cómo ha influido ese ritmo frenético en la cohesión de la banda?

Seguro que ha influido, aunque a veces es difícil notarlo cuando estás metido en ello. Pero estamos muy acostumbrados a tocar juntos y eso genera un nivel de comodidad increíble. Quizá, permite que todo el mundo se relaje en el escenario de una forma que no sería posible de otra manera. Además, como tocamos tanto, nos gusta cambiar el repertorio con bastante frecuencia, lo que mantiene el interés, tanto para la banda como para los seguidores más fieles que se esfuerzan por venir a varios de nuestros conciertos durante nuestras giras.

¿Cómo es la dinámica creativa entre usted y Dave Barnes, ya que son los fundadores del proyecto?

Dave y yo vivimos y respiramos esta banda, pero creo que Dave es la principal fuerza creativa. El 99% de las veces, él me trae una idea y luego la vamos trabajando juntos, dándole vueltas a la estructura, la letra y la melodía. Intentamos ser muy honestos el uno con el otro. A veces, dar forma al esqueleto de una canción puede llevar unas horas y otras veces, semanas. Una vez sentimos que tenemos algo bueno con lo que trabajar, se lo llevamos a la banda, que ayuda a moldearlo hasta convertirlo en el producto final que llega al público.

Shepherd es el título de su último disco, publicado en 2024, que ha sido considerado un momento de madurez en la carrera de la banda. ¿Qué lo diferencia de sus trabajos anteriores?

Creo que pusimos mucho más de nosotros mismos en este disco y por eso lo sentimos como el más personal. Creo que nuestro nuevo álbum, Broken Souvenirs, que saldrá publicado en julio, tiene todavía más de eso. Estamos muy emocionados por compartirlo con nuestro público.

Shepherd es también el primer álbum autoproducido de la banda. ¿Qué aportó esa independencia en términos artísticos y sonoros?

Realmente pudimos explorar nuevas ideas musicales sin la presión del tiempo de estudio ni de influencias externas. Trabajar con nuestro batería Bruce como ingeniero de sonido hizo que todo el proceso resultara fácil y cómodo.

Tal y como comentaba, están a punto de publicar nuevo material, Broken Souvenirs, que verá la luz muy pronto. ¿Qué puede contarnos de esta nueva etapa?

En este nuevo disco buscamos un sonido más soul, con algunos elementos de roots y folk. Canciones como Only y Hold Me Down, que ya han sido publicadas, reflejan ese sonido precisamente. Tenemos muchas ganas de llevar en directo todos estos nuevos paisajes sonoros.

La banda está compuesta por siete músicos sobre el escenario, incluida una sección de vientos. ¿Cómo construyen ese diálogo colectivo tanto en la composición como en el directo?

El proceso de construcción en Bywater Call siempre ha sido el mismo, Dave y yo comenzamos a trabajar en el esqueleto de la canción y después se incorpora la habilidad de los otros cinco miembros durante el proceso de ensayo. Normalmente, lo primero es una progresión central de acordes o el tema principal de la canción, y luego se suman el bajo y la batería. Después, poco a poco, se añaden los teclados, el saxo y la trompeta, junto con la percusión, a veces una sección de cuerdas o los coros.

Llegan a Canarias para actuar en el Teatro Leal dentro de una intensa gira europea. ¿Qué expectativas tienen del público del Archipiélago?

Lo pasamos increíble tocando en Canarias la última vez que estuvimos, en 2020, y desde entonces teníamos muchas ganas de volver. El público fue maravilloso y nos trataron muy bien y, por supuesto, el precioso entorno también ayudó a mejorar la experiencia y a que los recuerdos aún perduren. Así que nuestras expectativas son bastante altas en este nuevo viaje.

¿Qué puede esperar alguien que vea a Bywater Call en directo por primera vez?

La gente puede esperar un viaje musical. Nos gusta estructurar el concierto de una forma que lleve realmente al público por un recorrido emocional, con varias subidas y bajadas. Habrá momentos de ruptura y de crecimiento, interacciones instrumentales épicas, solos dinámicos de todos los instrumentos, incluidos algunos momentos preciosos de slide guitar, voces crudas y emotivas, y mucha participación del público.