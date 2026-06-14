Marta Pérez (42 años, podóloga y experta en psiconeuroinmunología): «Estamos en el mundo para vivir bien; no tiene sentido alargar la vida si no hay calidad»

Podóloga de referencia en Santa Cruz de Tenerife y especialista en psiconeuroinmunología, Marta Pérez (42 años) lleva casi dos décadas dedicada a la atención clínica. Su trayectoria, vinculada también al ámbito deportivo como podóloga del Club Deportivo Tenerife, ha evolucionado hacia un enfoque integrativo de la salud. Actualmente, dirige el pódcast Más vida a los años, un espacio divulgativo centrado en hábitos cotidianos que influyen en el bienestar.

¿Cómo ha evolucionado su forma de entender su trabajo como podóloga desde que comenzó en 2007?

Al principio estaba muy centrada en la podología quirúrgica y pediátrica. Me gustaba, pero nunca dejé de estudiar. Siempre he reservado tiempo para seguir aprendiendo porque la sanidad cambia constantemente. Con los años fui ampliando conocimientos y eso me hizo cambiar mi forma de ver al paciente.

¿Qué marcó ese cambio de perspectiva?

La posturología. Es una disciplina que estudia la relación entre las distintas partes del cuerpo. Ahí entendí que no se puede tratar a una persona por partes, porque todo está conectado. Ese enfoque me abrió la mente y me llevó a trabajar con otros especialistas.

Más adelante también incorporó la psiconeuroinmunología. ¿Qué le aporta esa especialidad?

Llegué a ella por experiencias personales de salud. Es una especialidad que integra lo psicológico, lo inmunológico y lo endocrino. Me di cuenta de que muchas veces tratamos síntomas sin ver el conjunto y precisamente esta disciplina permite entender mejor lo que le ocurre al paciente.

¿Ha sido complicado formarse en ese ámbito desde un lugar como Canarias?

Muchísimo. Ha sido la etapa más dura de mi vida. Tuve que retomar materias que no tocaba desde la universidad, como microbiología o inmunología. Requirió muchas horas de estudio y esfuerzo, pero también ha sido muy gratificante.

¿Y cómo aplica hoy ese conocimiento adquirido en su consulta?

Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar y por eso colaboramos con internistas, oncólogos y psicólogos. La idea es abordar al paciente desde distintos ángulos, tanto desde la alimentación, como las emociones o el estilo de vida, porque no se puede tratar una patología desde un único enfoque.

Recientemente ha dado el salto a la divulgación con el pódcast Más vida a los años. ¿Cómo surgió este proyecto?

Surgió a partir de la necesidad de informar. Veía a muchos pacientes que podrían mejorar su estilo de vida con tan solo cambios sencillos, pero no tenían acceso a esa información. La comunicación siempre me ha gustado y el pódcast es una forma de llegar a más gente.

El primer episodio de ese pódcast tiene un título muy llamativo, Sol, sueño y sexo.

Sí, es una forma de captar la atención, pero detrás hay una base científica. Se trata de los tres pilares fundamentales para la salud. A veces olvidamos lo más básico y eso tiene un impacto enorme en nuestro bienestar.

¿Y a quién va dirigido este contenido?

A todo el mundo. Hemos intentado hacerlo accesible a todos los públicos y sin demasiados sin tecnicismos. Queremos que cualquier persona entienda cómo mejorar su salud con hábitos diarios.

¿Qué papel puede jugar el vivir en Tenerife para tener un estilo de vida saludable?

Es clave. Tenemos Sol casi todo el año, mar, montaña y un ritmo de vida menos agresivo que en las grandes ciudades. Estamos en un entorno privilegiado, pero muchas veces no lo aprovechamos.

Insiste mucho en que el estilo de vida es determinante para contar con una buena vejez. ¿Hasta qué punto influye?

Influye mucho. Hoy sabemos que la mayoría de enfermedades están relacionadas con nuestros hábitos. La alimentación, el descanso o el estrés suman y contribuyen al deterioro de la salud. Incluso en el caso del cáncer, una gran parte está vinculada al estilo de vida.

¿Cree que la sociedad es consciente de todas estas cosas de las que habla?

No del todo. Hay conductas de riesgo que sí se conocen, pero muchas otras pasan desapercibidas. Por eso es importante informar y dar herramientas para cambiar pequeñas cosas. Por eso es tan importante que la sociedad sepa que la salud depende en gran medida de nuestras decisiones diarias. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Llegar a edades avanzadas con buena calidad de vida es posible si cuidamos nuestros hábitos.

Sabiendo lo que sabe, ¿cuál es la recomendación que haría a la población?

Estamos en el mundo para vivir bien. No tiene sentido alargar la vida si no hay calidad en esos años. Cuidarse debería ser algo natural y no una obligación.