Ley de cambio climático: la vía para no expropiar en 2040 los acuíferos de Canarias

Fracasó el primer intento de utilizar la recién aprobada Ley de Cabildos para prorrogar más allá de 2040 la expropiación forzosa de los pozos y galerías privadas. Pero los grupos que sostienen al Gobierno de Fernando Clavijo –CC, PP, ASG y AHI– mantienen abierta una segunda vía para atender una de las principales demandas de los propietarios de acuíferos, respaldada también por el Cabildo de Tenerife que preside Rosa Dávila: una enmienda, incorporada como disposición adicional a la modificación de la ley de cambio climático y transición energética que se tramita en el Parlamento y que se prevé aprobar antes de mayo de 2027.

En concreto, se modificará la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Aguas de 1990 es el precepto clave, pues limitó la vigencia de los derechos adquiridos sobre aguas públicas antes de la ley, fijando su extinción (y el consiguiente rescate o paso a régimen de concesión) para el año 2040.

La normativa, que afecta sobre todo a Tenerife, La Palma y La Gomera -en Gran Canariase usa para el riego y enLanzaroteFuerteventuraprima la desalinización-, prevé que, llegada esa fecha, las captaciones privadas preexistentes ,como pozos y galerías, pasen a ser de titularidad pública, requiriendo la aplicación de los procedimientos de expropiación y compensación correspondientes en los casos en que se extingan definitivamente los derechos de explotación particular y se sustituyan por concesiones administrativas.

La consejera insular del Medio Natural, Blanca Pérez (2i) en un encuentro con vecinos de Anaga. / Andrés Gutiérrez

Ampliar los permisos de explotación

En abril, en un foro organizado por Prensa Ibérica –editora de EL DÍA y La Provincia– y la CEOE tinerfeña, la consejera insular de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez, ya adelantó que se trabajaba en una iniciativa legislativa para ampliar los permisos de explotación de las comunidades de aguas: "Tenerife no puede prescindir de las galerías y pozos. O apoyamos al sector o tendremos un grave problema".

Ese trabajo cristalizó primero en una enmienda in voce de CC y PSOE a la Ley de Cabildos que fue vetada por NC. Ahora, el segundo intento puede cerrar, cuatro décadas después, una de las batallas políticas que mejor explican la complejidad del Archipiélago: la ordenación pública del agua y el poder histórico de los titulares privados de pozos, galerías, heredades y comunidades.

Control público del agua

La cuestión remite a la Ley de Aguas impulsada por el Gobierno del pacto de progreso que presidió el socialista Jerónimo Saavedra en la I Legislatura autonómica. Su objetivo era intervenir en uno de los centros económicos y territoriales más sensibles de Tenerife, La Palma y La Gomera: el control del agua. En una autonomía joven, que aspiraba a gobernar asuntos estructurales, el agua no era solo un recurso natural. Era propiedad, mercado, herencia, agricultura, suelo, turismo y poder insular.

Hasta entonces, Canarias había convivido con una tradición marcada por la iniciativa privada. Heredades y comunidades de aguas organizaron durante décadas la captación, distribución y comercialización de un recurso indispensable. La intervención pública era limitada y el líquido elemento circulaba como un bien económico sometido a reglas propias, con arraigo social e influencia política.

En 1987 varios diputados fueron recibidos a paraguazos en el Parlamento por propietarios de los acuíferos

La ley de 1987 quiso alterar ese equilibrio. El Ejecutivo de Saavedra, apoyado por fuerzas de la izquierda nacionalista –hoy integradas en CC–, defendió una lectura modernizadora: someter acuíferos, galerías y pozos a mayor control administrativo, introducir planificación pública, transparentar un mercado opaco y acercar Canarias a los principios del dominio público hidráulico.

Paraguazos a las puertas del Parlamento

La reacción fue inmediata. Los sectores privados interpretaron la norma como una intervención excesiva sobre derechos y expectativas económicas consolidadas. La discusión saltó del Parlamento a la calle –aún se recuerdan los paraguazos físicos que recibieron diputados y consejeros socialistas a la salida de la Cámara– y de los discursos ideológicos a la aritmética parlamentaria.

La ley acabó convertida en símbolo del desgaste del pacto de progreso. Aunque el Tribunal Constitucional (TC) desestimó en 1990 el recurso contra la norma, ese mismo año, con Lorenzo Olarte al frente de un Gobierno con las AIC –germen de CC–, PP y AHI, se aprobó una nueva legislación que no renunció al interés general ni a la ordenación pública, pero rebajó la intervención y buscó una salida pactista con los sectores privados al reconocer con más claridad el contenido económico de los derechos históricos y reforzó el papel de los cabildos y de los consejos insulares de Aguas.

Cerrar la crisis social

Fue, en ese sentido, una ley de pacificación política. Cerró una crisis que tensó al Parlamento y al tejido social.

La enmienda que ahora se prepara pretende cerrar aquella antigua disputa.

Dos propietarios de una galería de agua observan el nivel del acuífero. / Arturo Jiménez