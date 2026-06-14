La Aemet prevé un domingo despejado en Tenerife, con viento fuerte en varias zonas

Tenerife tendrá este domingo cielos despejados en buena parte de la isla, aunque el norte presentará más nubosidad durante algunos tramos del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto de Canarias, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad en el norte de las islas y apertura de claros durante las horas centrales. Las temperaturas seguirán con pocos cambios en las costas y bajarán ligeramente en el interior.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. La Aemet apunta a una baja probabilidad de alguna racha muy fuerte en Gran Canaria y La Gomera.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de intensidad moderada, con predominio de marejada, que podrá aumentar a fuerte marejada en algunas zonas. También habrá mar de fondo del norte en torno a un metro.

Tenerife

Tenerife tendrá cielos nubosos en el norte por debajo de los 800-1000 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas predominará el cielo despejado.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios en las costas y bajarán ligeramente en el interior, con descensos que podrán ser localmente moderados en medianías.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, la vertiente sureste y, de forma local, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres, viento flojo variable, salvo en altas cumbres, donde soplará moderado del suroeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 27 grados

La Gomera

En La Gomera estará nuboso en el norte por debajo de los 700-900 metros, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en costas y bajarán ligeramente en el interior, con descensos más acusados en las máximas.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de los extremos noroeste y este, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 25 grados

La Palma

En La Palma estará nuboso en el norte y nordeste por debajo de los 800-1000 metros, con apertura de amplios claros durante el día, salvo en zonas de litoral. En el resto, el cielo estará despejado, con algún intervalo ocasional en el litoral oeste.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, más acusados en las máximas.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del noroeste y sureste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 18 / 24 grados

El Hierro

En El Hierro estará nuboso en el norte por debajo de los 600-800 metros a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso durante el resto del día.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y extremo oeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas previstas:

Valverde: 17 / 22 grados

Gran Canaria

En Gran Canaria estará nuboso en el norte, por debajo de los 700-800 metros, a primeras y últimas horas. Durante el resto de la jornada tenderá a poco nuboso, aunque el litoral norte mantendrá intervalos. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en las costas y registrarán ligeros descensos en el interior, que podrán ser localmente moderados. Se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sureste.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del oeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables durante la tarde. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 24 grados

Lanzarote

En el norte y oeste de Lanzarote estará nuboso. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en el litoral durante la madrugada.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, algo más intenso por la tarde.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 19 / 27 grados

Fuerteventura

En Fuerteventura, el norte y los litorales tendrán cielos nubosos a primeras y últimas horas, con tendencia a poco nuboso durante el resto del día.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con un ligero ascenso de las máximas. No se descarta que se alcancen los 30 grados en el sureste.

El viento soplará moderado del nordeste, algo más intenso por la tarde, con intervalos de fuerte en Jandía y en el litoral suroeste.

Temperaturas previstas:

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Puerto del Rosario: 18 / 25 grados