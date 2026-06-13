La vivienda vacacional deja más beneficio que el alquiler residencial pese a la escalada de los precios

La vivienda vacacional está en el centro del debate por la emergencia habitacional en Canarias. La escasez de oferta y una demanda disparada han puesto el foco en los inmuebles que salen del mercado residencial para destinarse al uso turístico. En plena discusión, la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, defendió en La Radio Canaria que el alquiler convencional es «infinitamente» más rentable. La afirmación choca con la imagen de un destino que recibe 17 millones de turistas al año y con un sector de altos ingresos, aunque su rentabilidad real se estrecha frente a un arrendamiento residencial también tensionado por la crisis de precios.

Borrego atribuyó esa menor rentabilidad a los costes añadidos que soportan las residencias turísticas, como la conexión wifi, la limpieza de las estancias o unos impuestos que, según afirmó, son «infinitamente mayores». A su juicio, estos gastos desmontan «el mito de que se obtiene más rentabilidad» con este tipo de alquiler. ¿Pero cuál es realmente la diferencia? Según el Instituto Canario de Estadística (Istac) en 2025 el Archipiélago cerró el año con una media de 46.984 viviendas vacacionales. En total facturaron 1.229 millones de euros con lo que, de media, una casa turística factura 26.173,4 euros al año, eso es 2.181 euros al mes.

Pues bien, en un territorio cuyo principal motor económico sigue siendo el turismo, la vivienda vacacional presenta unos niveles de ocupación especialmente elevados. Los expertos sitúan la rentabilidad de este tipo de actividad a partir de una ocupación superior al 60%, un umbral que Canarias supera con creces durante todo el año. De hecho, la tasa de vivienda reservada no bajó del 88,9% en 2025, según el Istac. Ese mínimo se registró en septiembre, coincidiendo con el final del verano y con un periodo tradicionalmente más moderado dentro del calendario turístico del Archipiélago. Es más, en el conjunto del año, la ocupación media de las viviendas vacacionales alcanzó el 92,45%.

Subida de precios

Por otro lado, el mercado residencial del alquiler continúa tensionado por la emergencia habitacional, con precios elevados en un contexto de fuerte demanda y una oferta limitada. En Canarias, el precio medio se sitúa en 15,7 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista. Extrapolado a una vivienda media de 80 metros cuadrados, el alquiler generaría para el propietario unos ingresos brutos mensuales de 1.256 euros, lo que equivale a 15.072 euros al año.

De esta manera la comparación inicial parece favorable a la vivienda vacacional. Sin tener en cuenta impuestos, mantenimiento ni gastos adicionales, una residencia turística ingresaría alrededor de 925 euros más al mes que una vivienda alquilada de forma convencional. En términos anuales, la diferencia rondaría los 11.100 euros.

Costes de explotación

Sin embargo, esa primera fotografía cambia cuando se incorporan los costes de explotación. En un alquiler residencial el propietario afronta gastos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el seguro del hogar, la tasa de basura o las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en buen estado, como podría ser la sustitución de electrodomésticos. Tomando una estimación prudente esto supone que alrededor del 8% al 15% de los ingresos se esfuman en tributos y gastos de mantenimiento.

Por su parte la vivienda vacacional cuenta con una estructura de gastos más amplia. A los tributos y al mantenimiento se suman gastos que no siempre recaen sobre el propietario en un arrendamiento tradicional como suministros, wifi, limpieza, lavandería, reposición de menaje, mantenimiento más frecuente, comisiones de plataformas y, en algunos casos, servicios de gestión externa. En suma los gastos de un piso de alquiler vacacional representan aproximadamente el 30-40% de los ingresos brutos, siendo los suministros, limpieza y comisiones de plataformas los más significativos.

Aun así, al aplicar estas deducciones la vivienda vacacional seguiría dejando un margen superior al del alquiler convencional, aunque mucho más ajustado de lo que sugieren los ingresos brutos: alrededor de 241 euros más al mes y 2.892 euros más al año. Es decir, la distancia entre ambas modalidades se estrecha notablemente cuando se descuentan los gastos, pero las cifras no respaldan que el arrendamiento convencional sea, de forma general, más rentable.

Por eso, la clave no está solo en cuánto ingresa cada modalidad, sino en cuánto queda después de asumir los gastos pertinentes. La vivienda vacacional parte de unos ingresos brutos superiores, pero también de una estructura de costes más elevada. El alquiler convencional en plena emergencia habitacional, en cambio, ofrece normalmente menos ingresos mensuales, pero también mayor estabilidad y menores costes operativos.