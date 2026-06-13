Una noche para recordar: emoción, orgullo, y futuro en la entrega de Orlas

La Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus volvió a convertirse en el escenario de uno de los actos académicos más importantes del año para ICSE. Más de 1.500 personas llenaron completamente el recinto para acompañar a los cerca de 300 alumnos y alumnas que finalizaron sus estudios de Formación Profesional de Grado Superior y Grado Medio en ICSE durante el curso 2025-2026.

Familias, profesorado, representantes institucionales, responsables universitarios, empresarios y amigos compartieron una ceremonia cargada de emoción que simbolizó el final de una etapa y el comienzo de una nueva vida profesional para una generación de jóvenes preparada para afrontar los retos del futuro.

Hay momentos que explican mejor que cualquier estadística el sentido de una institución educativa.

El acto fue inaugurado por el secretario del centro y contó con la intervención del presidente de ICSE, José Domingo Martín, quien pronunció un discurso especialmente emotivo que fue seguido con gran atención y recibió una prolongada ovación por parte de los asistentes.

Estudiantes excelentes recibiendo los premios de excelencia académica / La Provincia

Durante su intervención recordó que detrás de cada título existe una historia personal de esfuerzo, sacrificio y superación. Historias de jóvenes que llegaron a ICSE hace dos años con incertidumbres y sueños y hoy salen convertidos en profesionales preparados para incorporarse al mercado laboral o continuar estudios universitarios.

“Hoy celebramos mucho más que la obtención de una titulación; celebramos el crecimiento personal, la madurez y la capacidad de nuestros estudiantes para afrontar nuevos desafíos”, señaló.

Formamos para transformar a personas y para contribuir a mejorar la sociedad

Una generación preparada para el futuro: los alumnos pertenecían a diferentes especialidades de las áreas sanitaria, empresarial, tecnológica, deportiva y socioeducativa. A lo largo de la ceremonia fueron llamados al escenario para recibir sus orlas de manos del equipo directivo de ICSE. Cada alumno que subía al escenario representaba un proyecto de vida.

Entre las titulaciones representadas figuraban Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Dietética, Higiene Bucodental, Farmacia y Parafarmacia, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Marketing y Publicidad, Administración de Sistemas Informáticos, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Acondicionamiento Físico, Integración Social y Educación Infantil.

Cada promoción fue recibida con largos aplausos por parte de sus familiares y compañeros, generando algunos de los momentos más emotivos de la jornada.

Cada familia veía recompensado el esfuerzo realizado y cada profesor contemplaba el resultado de meses de dedicación y acompañamiento.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de orgullo compartido: orgullo de los estudiantes por el camino recorrido, orgullo de los familiares por ver alcanzada una meta importante y orgullo de una institución que lleva más de 4 décadas formando personas y ofreciendo oportunidades.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de distinciones a la excelencia académica y profesional. Por primera vez, junto a los reconocimientos al mejor expediente académico, se incorporaron premios a la excelencia práctica otorgados por las empresas colaboradoras dentro del nuevo modelo de Formación Profesional Dual.

Este reconocimiento puso en valor no solo los conocimientos adquiridos en el aula, sino también el desempeño demostrado por los estudiantes en entornos reales de trabajo.

Asimismo, cuatro docentes recibieron la distinción a la Excelencia Docente por su dedicación, compromiso y contribución al desarrollo académico y humano del alumnado. Una comunidad educativa orgullosa, por el reconocimiento de esfuerzo y la excelencia.

La ceremonia sirvió también para celebrar los importantes reconocimientos obtenidos por ICSE durante el último año. Entre ellos destacan el Premio Cum Laude a la Excelencia en Formación Sanitaria, el reconocimiento Great Place to Work y la consolidación del centro entre las instituciones educativas de referencia a nivel nacional.

José Domingo Martín destacó que estos logros tienen su origen en el esfuerzo colectivo de toda la comunidad educativa.

“Los premios son importantes, pero el verdadero reconocimiento está en ver cómo nuestros alumnos crecen, maduran y se convierten en profesionales preparados para aportar valor a la sociedad.”

La educación no concluye cuando se recibe el título. La educación continúa en cada decisión, en cada reto y en cada oportunidad que la vida ofrece y precisamente para eso se preparan los estudiantes en ICSE.

Mesa Presidencial de ICSE con la presencia de Dña. Carolina León Martínez, Directora General de Formación Profesional del Gobierno de Canarias / La Provincia

La ceremonia concluyó con la lectura del Juramento Profesional por parte de los estudiantes, quienes asumieron públicamente el compromiso de ejercer su profesión con responsabilidad, ética y vocación de servicio. Un recordatorio de que la educación no consiste únicamente en adquirir conocimientos, sino también en asumir responsabilidades con la sociedad.

El acto fue clausurado por la directora general de Formación Profesional del Gobierno de Canarias, Dña. Carolina de León.

La música de un cuarteto de cuerda acompañó toda la ceremonia, aportando solemnidad y emoción a una noche que muchos de los presentes recordarán durante toda su vida. La noche terminó entre aplausos, fotografías y abrazos.

Porque más allá de los títulos, las orlas simbolizan algo mucho más importante: el paso de una generación de estudiantes a una generación de profesionales preparados para construir el futuro. Formamos para transformar su futuro y contribuir a mejorar la sociedad.