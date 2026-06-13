El legado de León XIV en Canarias: Iglesia, ONG y académicos piden un cambio migratorio

La visita del papa León XIV a Canarias no ha terminado con su marcha. Sus mensajes sobre migración, dignidad humana y acogida continúan resonando en el Archipiélago y han servido de punto de partida para una reflexión conjunta entre Iglesia, universidades y organizaciones sociales.

Representantes del ámbito académico, entidades humanitarias y responsables eclesiales reunidos este sábado en La Laguna reclamaron un "cambio sistémico compasivo" en la gestión de los movimientos migratorios, apostando por un modelo que coloque a las personas en el centro del debate. Según defendieron, la migración debe abordarse desde una perspectiva más humana, alejada de discursos que reducen el fenómeno a cifras o cuestiones exclusivamente políticas.

El legado de la visita del papa a Canarias

La jornada fue organizada por el Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, la Universidad de Villanova (Pensilvania, Estados Unidos) y la Red Atlántica Eclesial de Hospitalidad. El encuentro tomó como referencia los mensajes lanzados por León XIV durante su estancia en Gran Canaria y Tenerife.

La profesora Michele Pistone, directora del Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, explicó que el objetivo del simposio es analizar respuestas globales a uno de los grandes desafíos actuales.

"Esta es una iniciativa ideada para trabajar en problemas globales, y qué mayor problema global hay que la migración", señaló.

Pistone defendió la necesidad de combinar investigación académica y experiencia práctica para impulsar cambios reales en la atención a las personas migrantes.

"Cada migrante es un ser humano"

La académica destacó además que uno de los principales aportes de la visita de León XIV ha sido recordar la dimensión humana de un fenómeno que a menudo se analiza desde perspectivas políticas o administrativas.

"Creo que está tocando el corazón de todo el mundo", afirmó. En su opinión, el pontífice está ayudando a que la sociedad vea que "cada persona migrante es un ser humano".

La jornada reunió a especialistas y responsables de iniciativas vinculadas a la migración en distintos puntos del mundo, entre ellos Ousman Umar, fundador de NASCO Feeding Minds; el obispo de Nuakchott, Victor Ndione; representantes de la Conferencia Episcopal Española y responsables de organizaciones de ayuda humanitaria.

El testimonio de quien convivió con León XIV

Entre los participantes destacó también John Lydon, sacerdote agustino que compartió misión con el actual pontífice en Perú durante la década de los noventa.

Según explicó, León XIV quiso visitar Canarias para llamar la atención sobre la situación que viven miles de personas migrantes y refugiadas.

El religioso aseguró que el Papa pretende que sean vistas como "personas de esperanza y dignidad" y no únicamente como protagonistas de una crisis humanitaria.

Además, avanzó que este tipo de encuentros, celebrados anteriormente en Roma y ahora en Tenerife, continuarán desarrollándose en otros lugares del mundo con el objetivo de promover una mayor sensibilidad hacia quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.

Escuchar para comprender

Uno de los aspectos más destacados por los participantes fue el impacto que tuvieron en el pontífice los testimonios escuchados durante su visita al muelle de Arguineguín.

Para Lydon, conocer de primera mano las historias de quienes cruzan el Atlántico en cayucos o pateras resulta fundamental para comprender la dimensión humana de la migración.

"Cuando uno escucha historias de las dificultades que tuvieron que superar para llegar aquí... son cosas que abren el corazón", afirmó.

A su juicio, esa cercanía constituye una de las mejores herramientas para transformar la percepción social sobre las personas migrantes.

Canarias como punto de reflexión

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, también participó en la jornada y destacó la importancia de extraer lecciones de experiencias pasadas.

La responsable autonómica consideró que los mensajes trasladados por León XIV durante su estancia en las islas deben servir como una oportunidad para reflexionar sobre la forma en la que se gestionan los flujos migratorios y sobre el trato que reciben quienes llegan al Archipiélago buscando una oportunidad.

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Así, apenas un día después de que el pontífice abandonara Canarias, la migración volvió a situarse en el centro del debate público. Esta vez no desde la política o la emergencia, sino desde una reflexión compartida que reclama más humanidad, más empatía y una mirada centrada en la dignidad de las personas.