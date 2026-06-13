D. José Domingo Martín Espino: “Lo más emocionante es ver cómo los jóvenes se convierten en personas seguras de sí mismas”

Este año ICSE ha recibido varios reconocimientos importantes. ¿Cuál considera mejor?

Todos son importantes pero ninguno supera la satisfacción de ver a nuestros alumnos alcanzar sus objetivos. Ese es el premio que da sentido a todo lo demás.

¿Qué siente cada vez que finaliza una promoción?

Una enorme satisfacción. Cuando los alumnos llegan a ICSE tienen ilusión, pero también muchas dudas e incertidumbres. Dos años después los vemos marcharse con una profesión, con experiencia y con una mayor madurez personal. Ser testigo de esa transformación es uno de los mayores privilegios de nuestra labor educativa.

¿Qué momento le emocionó más durante la ceremonia?

Probablemente mirar al auditorio lleno de familias. Detrás de cada alumno hay padres, madres, abuelos y personas que han hecho sacrificios para que ese joven pudiera estudiar. Cuando ves a las familias emocionarse entiendes que el éxito es compartido. Detrás de cada graduado hay miles de horas de trabajo de estudiantes, profesores y familiares.

Docentes de ICSE durante la Graduación / ROBERTO.TOLEDO

¿Cómo definiría esta promoción 2025-26?

Como una promoción resiliente, comprometida y preparada. Son jóvenes que han aprendido a adaptarse a un mundo que cambia muy rápido. Hoy no despedimos a estudiantes. Hoy damos la bienvenida a una nueva generación de profesionales preparados para construir futuro.

¿Qué consejo les daría? ¿Qué mensaje deja a esta promoción?

Que crean en sí mismos . Están preparados, y mejor de lo que imaginan. El éxito profesional tiene más valor cuando le acompaña la calidad y la convicción de que nunca deben dejar de aprender. El título que reciben hoy es muy importante, pero la formación continua será la clave de su éxito futuro. El aprendizaje contínuo será el mejor compañero del viaje que podrán tener a lo largo de la vida.

Alumna de ICSE recibiendo su orla durante el acto de Graduación / La Provincia

¿Está orgulloso de ICSE?

Mucho. Pero sobre todo estoy orgulloso de las personas que forman parte de ICSE: alumnado, profesorado, personal y familias. El mayor reconocimiento para el centro de educación y para mí es ver triunfar a sus alumnos.

¿Qué papel desempeña la empresa?

Fundamental. La formación profesional solo tiene sentido cuando está conectada con la realidad laboral. Las empresas son socios imprescindibles en este proceso. La empresa se convierte en el punto de partida del proceso educativo. La empresa no puede reducir su papel a un destino final donde el alumno llega primero a realizar unas prácticas y con suerte, conseguir un puesto de trabajo. La nueva Ley de FP, al convertir toda la formación profesional en formación dual, donde la empresa es protagonista también del aprendizaje del alumno/a.