Canarias abre la puerta digital de los juzgados a la ciudadanía

Canarias acelera su tránsito hacia una Justicia digital con la implantación de una herramienta llamada a cambiar la relación cotidiana entre ciudadanía y tribunales, hasta el punto de que desde su puesta en marcha el 21 de mayo ya ha recibido dos millones de solicitudes de información. De esta manera, se confirma el objetivo de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Nieves Lady Barreto: la Carpeta Justicia es una pieza de modernización institucional para hacer que los trámites judiciales sean más accesibles, transparentes y comprensibles para los usuarios.

Leonor Ferrer, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, define este nuevo servicio como "un espacio informático personalizado que acerca la Justicia a todas las personas físicas o jurídicas", pues los usuarios podrán "consultar su vida judicial y solicitar desde una cita en un juzgado a certificados de antecedentes penales, de nacimiento, de matrimonio o de últimas voluntades".

La digitalización judicial se enmarca en la agenda de simplificación y mejora de los servicios públicos

Integrada en el Sistema de Gestión Procesal Atlante, la herramienta permitirá a ciudadanos, empresas y profesionales consultar información judicial y acceder a servicios digitales desde cualquier lugar. Una vez identificada electrónicamente, cualquier persona podrá consultar expedientes, revisar citas y señalamientos y entrar en la sede judicial. Para abogados, procuradores y graduados sociales, la Carpeta incorpora notificaciones judiciales integradas con LexNET, con el objetivo de ordenar la comunicación procesal y evitar retrasos con consecuencias jurídicas y personales.

Leonor Ferrer, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia / E.D. / L. P.

Simplificación administrativa

Ferrer sitúa la digitalización judicial dentro de una agenda de simplificación administrativa y mejora de los servicios públicos, pues modernizar la Justicia no significa solo informatizar trámites, sino reforzar la confianza en una institución que necesita ser percibida como cercana y eficaz.

La Carpeta Justicia también tiene una dimensión territorial decisiva. Ferrer subraya esa singularidad al afirmar que la herramienta digital supone "un ahorro de tiempo brutal porque en un territorio fragmentado como Canarias evita desplazamientos".

Esa lectura conecta la modernización tecnológica con una realidad de fondo: la igualdad en el acceso a los servicios públicos no depende solo de que existan, sino de que puedan utilizarse sin barreras territoriales, económicas o burocráticas. La puerta digital de la Justicia puede hacer que el acceso a la información judicial dependa menos del lugar de residencia.

Imagen de archivo del juzgado de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

La directora general destaca además que la herramienta se apoya en cuatro principios básicos: "la accesibilidad, la agilidad, la claridad y, sobre todo, la seguridad de la privacidad de la ciudadanía que la use". La digitalización judicial maneja datos sensibles, por lo que la confianza dependerá tanto de su utilidad como de la protección de la información personal y procesal.

El Ejecutivo advierte de que el servicio se encuentra en fase de implantación y que podrían producirse incidencias puntuales. La digitalización no se juzgará por el anuncio, sino por la experiencia real de usuarios y profesionales. Pese a esa fase inicial, los primeros datos trasladados por la Consejería apuntan a un elevado interés ciudadano.

En tres semanas la nueva herramienta recibió más de dos millones de solicitudes

Ferrer asegura que la Carpeta Justicia "lleva en funcionamiento apenas tres semanas", pero que "solo el primer día, y sin haber dado publicidad, se registraron 128.000 accesos". La cifra no ha hecho más que ascender –su pico máximo fue el 1 de junio con 204.404 solicitudes– y ya ha sumado más de dos millones de interacciones, lo que permite al Gobierno defender que la demanda de servicios judiciales digitales no es una hipótesis administrativa, sino una necesidad real.

Gráfica cedida por la Consejería de Presidencia de la evolución de las peticiones de Carpeta Justicia. / E. D. / L. P.

Eficiencia y modernización

El reto será garantizar seguridad, accesibilidad y acompañamiento. La identificación electrónica abre oportunidades, pero también puede dejar fuera a quienes no tienen competencias digitales suficientes. La modernización será completa solo si combina tecnología con atención clara y mecanismos que impidan que la brecha digital se convierta en desigualdad ante la Justicia.

Barreto coloca así a su departamento en una línea de eficiencia y modernización del aparato público. La Carpeta Justicia permite al Gobierno defender una reforma tangible en un ámbito de avances lentos y críticas frecuentes. La clave estará en que no se perciba como una simple capa digital sobre los mismos problemas, sino como un cambio real en la relación con los tribunales.

Canarias entra así en una fase decisiva de su agenda judicial digital con menos desplazamientos, más transparencia y una relación directa con la Administración. En definitiva, una Justicia más próxima y menos opaca.