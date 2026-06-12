El Pacto Europeo de Migración y Asilo abre la puerta a que Canarias sea zona de retención de migrantes de la UE

El Pacto sobre Migración y Asilo entra hoy en vigor con Canarias -principal frontera sur de la Unión Europea (UE)- bajo el riesgo fundado de convertirse en zona de retención. En una especie de ‘islas cárcel’ para quienes, con suerte -dos de cada diez personas que se aventuran en la ruta atlántica mueren antes de tocar tierra-, alcanzan las costas del Archipiélago. Con todo, lo peor ahora es que ni el Gobierno de Canarias ni el resto de Ejecutivos autonómicos disponen de la información necesaria -hay mutismo tanto en Bruselas como, sobre todo, en Madrid- para desmentir un escenario en el que los migrantes se verían forzados a permanecer varios meses recluidos -hasta medio año- en tanto en cuanto no se resuelva su situación. Es esta la posibilidad a la que abre la puerta la nueva normativa comunitaria, de ahí la inquietud en los Gabinetes regionales, en especial en el que preside Fernando Clavijo.

Porque la nueva política migratoria de la UE entra hoy en vigor -justo con el papa León XIV en las Islas para denunciar las muertes que han convertido el Atlántico en un cementerio-, pero lo hace sin un marco de aplicación plenamente definido. ¿Qué cambiará para una persona que llegue a partir de ahora a España de manera irregular? ¿En qué se traducen estos cambios en la gestión migratoria? Ni las instituciones públicas ni las organizaciones sociales tienen claras las consecuencias que tendrá su aplicación.

El tenor literal de la nueva normativa -y ‘anexos’ por definir como, por ejemplo, el Reglamento de Retorno- apunta a que los primeros cambios se percibirán en los plazos de los distintos procesos que acompañan la migración, con todo lo que ello conlleva. Lejos de tratarse de algo aislado, una de las principales preocupaciones es que su aplicación pueda derivar en estancias más largas en territorios fronterizos como Canarias.

Ajuste de tiempos

La norma introduce cambios en los plazos y en la forma de gestionar los procedimientos que amenazan con aumentar el tiempo de permanencia en los CATE (Centros de Acogida de Emergencia y Derivación). En concreto, el proceso de triaje se llevaría a cabo dentro de estos propios dispositivos, lo que podría prolongar la estancia inicial hasta siete días en el marco del procedimiento fronterizo. Y no solo eso. El Pacto pivota sobre el procedimiento de asilo: o se solicita protección internacional o se activa un procedimiento de retorno -también en los casos de denegación-.

Mientras se tramita la petición -cuyo plazo estimado es de 12 semanas- las personas serían derivadas a centros de primera acogida, donde permanecerían internos ese periodo. Si posteriormente se inicia un procedimiento de retorno tras una denegación de asilo, se abriría un nuevo plazo de otras 12 semanas. Los tiempos podrían situar la permanencia en estos dispositivos en torno a las 24 semanas -aproximadamente seis meses- con efectos directos en los migrantes: una prolongación significativa de su estancia en centros cerrados y una mayor duración del procedimiento.

Retención en las Islas

Más allá del riesgo, el nuevo reglamento de retorno -que se integra a las medidas del Pacto- abre la puerta, además, a derivaciones desde los Estados europeos hacia centros de detención situados en países considerados seguros, entre los que se encuentran Marruecos, Egipto, Túnez, Colombia o India. El escenario es de gran calado, y Canarias, con la nueva normativa, se enfrenta a la posibilidad de convertirse en una suerte de centro de retención. Una situación que desde el Gobierno de Canarias han llegado a calificar como la posible conversión del Archipiélago en ‘islas cárcel’. Las incógnitas sobre la implantación alimentan así las dudas sobre su posible desarrollo en el Archipiélago y el temor de que las personas migrantes puedan quedar retenidas en las Islas precisamente para aliviar la presión en otros territorios europeos.

Otro de los grandes retos que condiciona en España el éxito de esta medida -que aspira a integrar en los 27 Estados miembros una normativa común en la gestión de la migración, con más controles en frontera, la aceleración de determinados procedimientos de asilo, el refuerzo de los mecanismos de retorno y nuevas obligaciones de solidaridad- es la falta de aprobación de los presupuestos del Estado, necesarios para poner en marcha muchas de las medidas.

Hay, eso sí, un aparente aspecto de cambio positivo en el Pacto: la figura del representante para menores. Cada representante podría hacerse cargo de hasta 30 niños, aunque aún no se conoce quién lo designaría ni qué formación o requisitos se exigirán para ejercer esa función.

¿Éxito o fracaso?

Ahora que el tiempo se ha agotado y la medida ya está en marcha, los resultados -aunque aún inciertos- no se prevén suficientes para un territorio como Canarias. Desde distintas organizaciones sociales se critica que la normativa de Bruselas no tiene en cuenta las particularidades de los territorios fronterizos. A ello se suma que los mecanismos de solidaridad previstos en el Pacto no se antojan eficaces, ya que permiten a los Estados contribuir económicamente para eludir su responsabilidad en la acogida de personas.

El escenario se vuelve especialmente crítico si se suma la falta de concreción por parte del Estado. El plan de implementación, aunque está publicado en la página del Ministerio del Interior, carece de detalles sobre su ejecución efectiva y, a día de hoy, apenas se conocen precisiones sobre cómo se llevará a la práctica una norma que, cabe insistir, ya está en vigor.