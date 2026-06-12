Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifeDetenido un ladrón con orden de expulsión del paísAtención social en Santa CruzMigraciónCD Tenerife
instagramlinkedin

Visita del papa León XIV a Canarias: la maniobra de pushback que mueve los aviones antes del despegue

Este procedimiento, que permite desplazar el avión hacia atrás desde su estacionamiento, es esencial para organizar el movimiento de aeronaves en tierra antes del despegue

Llegada del papa al aeropuerto

Llegada del papa al aeropuerto / Andrés Cruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aarón Cabrera Artiles

Las Palmas de Gran Canaria

Este tipo de operación forma parte de la fase previa al despegue y resulta esencial para organizar el movimiento de las aeronaves en tierra.

Qué es la maniobra de pushback

El pushback es el procedimiento mediante el cual un avión es desplazado hacia atrás desde su posición de estacionamiento en la puerta de embarque hasta la calle de rodaje, mediante un vehículo especializado.

Se trata de una operación necesaria porque los aviones no pueden retroceder por sus propios medios. Por ello, requieren de este sistema de empuje controlado para situarse en la posición adecuada antes de iniciar el rodaje hacia la pista de despegue.

Un procedimiento habitual en todos los aeropuertos

Aunque pueda parecer una maniobra compleja, el pushback es una operación rutinaria en la aviación comercial y se realiza a diario en miles de vuelos en todo el mundo.

Su ejecución depende de la coordinación entre la tripulación de la aeronave, el personal de tierra y los equipos de asistencia en pista, lo que permite garantizar la seguridad y el orden en la operativa aeroportuaria. Cualquier incidencia en este proceso puede alterar los tiempos previstos de salida, al formar parte de una fase esencial antes del despegue.

Noticias relacionadas y más

Una fase clave en la operativa aérea

El pushback marca el inicio del movimiento del avión dentro del área de maniobras del aeropuerto. A partir de ese momento, la aeronave queda lista para dirigirse a la pista asignada y comenzar la fase de despegue. Se trata de un procedimiento invisible para la mayoría de pasajeros, pero imprescindible para el funcionamiento diario del tráfico aéreo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en la playa este verano en Canarias?
  2. Un paciente cada 45 minutos: el Hospital del Norte atiende a la mitad de las urgencias que podría asumir
  3. El Pacto Europeo de Migración y Asilo abre la puerta a que Canarias sea zona de retención de migrantes de la UE
  4. Cifras de récord por la visita del papa León XIV: casi 2 millones de asistentes, 5.000 periodistas y 25 millones de coste
  5. Las Urgencias del HUC registran una muerte cada 13 horas durante 2025
  6. Canarias cobrará por primera vez a quienes viertan aguas residuales al mar
  7. La Aemet prevé un miércoles más nuboso en Canarias, con lloviznas y rachas muy fuertes de viento
  8. Plan especial de la UNED para garantizar exámenes durante la visita del papa a La Laguna

Visita del papa León XIV a Canarias: la maniobra de pushback que mueve los aviones antes del despegue

Visita del papa León XIV a Canarias: la maniobra de pushback que mueve los aviones antes del despegue

Del recibimiento a la despedida: el Rey y el Papa exhiben sintonía frente a la polarización

Del recibimiento a la despedida: el Rey y el Papa exhiben sintonía frente a la polarización

Ashotel forma a más de 160 profesionales en valorización de los biorresiduos a través del proyecto Comunidades Turísticas Circulares

Ashotel forma a más de 160 profesionales en valorización de los biorresiduos a través del proyecto Comunidades Turísticas Circulares

Canarias reclama en Bayona el mantenimiento de una financiación específica para las RUP en el futuro presupuesto europeo

Canarias reclama en Bayona el mantenimiento de una financiación específica para las RUP en el futuro presupuesto europeo

El Pacto Europeo de Migración y Asilo abre la puerta a que Canarias sea zona de retención de migrantes de la UE

El Pacto Europeo de Migración y Asilo abre la puerta a que Canarias sea zona de retención de migrantes de la UE

"Papa León, te queremos un montón": así fue la despedida del pontífice en Gran Canaria

"Las aguas de Europa no pueden ser cementerios sin lápidas": el mensaje del papa León XIV en Arguineguín

"Las aguas de Europa no pueden ser cementerios sin lápidas": el mensaje del papa León XIV en Arguineguín

El papa León XIV refuerza en la catedral los lazos con la Iglesia de Canarias: "Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo"

El papa León XIV refuerza en la catedral los lazos con la Iglesia de Canarias: "Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo"
Tracking Pixel Contents