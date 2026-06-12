David Afonso consolida su proyecto como artista independiente y busca emocionar con su música tras su paso por el Benidorm Fest

El nombre de David Afonso comienza a consolidarse como uno de los proyectos emergentes más firmes del panorama insular. Natural de La Orotava y con 33 años, el artista atraviesa una etapa clave en su carrera, marcada por la autogestión, la búsqueda de identidad propia y una conexión cada vez más sólida con el público. La historia de Afonso está profundamente ligada a la música desde la infancia ya que creció en un entorno familiar donde cantar formaba parte del día a día. «Mi música es una mezcla de emociones y, con ellas, ofrezco al público una parte de mí», expresa el cantante, quien también subraya su intención de emocionar y generar recuerdos en sus seguidores con cada nueva actuación. Esa vocación ha sido constante a lo largo de los años, desde sus primeras experiencias en orquestas hasta su salto a la televisión y festivales nacionales.

Tras su paso por el Benidorm Fest en febrero del pasado año, el punto de inflexión más reciente en su trayectoria llega este mismo año, cuando ha decidido iniciar una nueva etapa como artista independiente. Esta decisión, lejos de ser casual, responde a una necesidad clara de autonomía: «El principal motivo es la libertad que tiene un artista independiente de tomar sus propias decisiones». En su caso, este cambio implica asumir el control absoluto de cada aspecto de su carrera, desde la producción hasta la configuración de su equipo de trabajo. «Puedo formar el equipo y tratar con la gente que yo quiero», añade, destacando la importancia de rodearse de profesionales cercanos y de confianza. Este enfoque no solo refuerza su identidad artística, sino que le permite desarrollar un sonido más personal. «Te sientes libre para crear a tu manera», resume.

Equipo elegido

De este modo, el proceso creativo está siendo especialmente enriquecedor para el orotavense, quien asegura que se encuentra «descubriendo cosas que no imaginé que se podían hacer» y subraya el valor de la colaboración con músicos y productores de las Islas. «Al final, cuando echas la vista atrás y compruebas cómo se ha hecho todo el proceso, lo que se ha hecho entre unos y otros, y cuál es el producto final, uno se queda más que complacido», reflexiona.

Esta nueva etapa musical de David Afonso se refleja, no solo en la forma en la que hace música, sino también en el resultado final. El joven es consciente de su evolución: «Ha habido un progreso en cuanto a la calidad musical y la forma de hacer las cosas, que ahora se hacen sin prisa, con calma y muy planificado». Este cambio, reconoce, no pasa desapercibido para sus seguidores ya que, sostiene, «cuando las cosas se hacen con un cariño especial, eso se transmite al público».

Géneros variados

El estilo de David Afonso sigue anclado en los ritmos latinos, como la salsa, la bachata, el merengue o el bolero, pero con una apertura constante a las nuevas influencias. «Me gusta atreverme con todo, porque no me cierro en banda a un estilo en concreto», señala, aunque reconoce que estos géneros son los que mejor le permiten expresarse: «Es con lo que más transmito ahora mismo». Estos temas le ofrecen la oportunidad de conectar con sus seguidores que es, precisamente, uno de los rasgos más importantes para él en el mundo de la música. Así, su sello distintivo es «la conexión con el público en cuanto piso el escenario» y esa cualidad la ha cultivado durante años en orquestas y actuaciones en directo, donde ha desarrollado su presencia escénica.

El pasado mes de mayo, el artista lanzó Haré que te quedes, su último sencillo hasta la fecha, que marca una ligera desviación dentro de su línea habitual. «Quería hacer un tema que fuese diferente, algo más movidito sin salir del tema romántico», explica. Su objetivo era crear una canción capaz de animar y desconectar al oyente, que al mismo tiempo sirva para trasmitir un mensaje a quien le escuche y, además, suba el ánimo del público. Así, el tema introduce elementos más cercanos al merengue, un estilo que Afonso llevaba tiempo queriendo incorporar a su repertorio: «Ya tocaba». Aunque añade que no se trata de una ruptura, sino de una evolución natural dentro de su universo musical.

Nueva música

El impulso creativo no se detiene. Tras los lanzamientos el pasado año de Tanto para qué, Cómo fue y Una cita contigo, el artista ya trabaja en nuevos temas que verán la luz a lo largo de este 2026. «Estamos produciendo varios temas más para tener siempre algo nuevo que ofrecer durante todo el año», señala el joven, quien desea mantener una presencia constante, tanto en plataformas digitales como en redes sociales. «El público tiene que ver que uno está activo», afirma puesto que esa constancia es clave para lograr el crecimiento de su base de seguidores, que continúa ampliándose tanto dentro como fuera de Canarias.

Eal cantante tinerfeño David Afonso. / María Pisaca

Como muchos otros artistas del Archipiélago, Afonso es consciente de las dificultades que implica desarrollar una carrera musical desde Canarias. «Siempre tenemos un techo más bajo y es más difícil salir», reconoce, aunque su participación en el Benidorm Fest del año 2025 supuso una oportunidad decisiva para darse a conocer a nivel nacional e incluso internacional. Ahora, el reto es mantener esa visibilidad y, para eso «hay que ser constante».

Panorama halagüeño

Al mismo tiempo, observa con optimismo el panorama musical canario actual. «Se está notando mucho más apoyo entre los artistas», afirma, en contraste con etapas anteriores marcadas por una mayor competencia. Para él, la colaboración es clave: «Siempre es bueno apoyarnos unos a otros y probar cosas nuevas».

Así, David Afonso representa una nueva generación de artistas canarios que apuestan por la independencia, la autenticidad y la colaboración. Su música, centrada en el amor, el desamor y la nostalgia, busca generar identificación y lo hace con una premisa clara: «Ofrecer mi música y hacer lo que más me gusta».