Canarias reclama en Bayona el mantenimiento de una financiación específica para las RUP en el futuro presupuesto europeo

Canarias insiste en blindar sus fondos europeos. El Gobierno regional defendió este viernes en Bayona el mantenimiento íntegro de las dotaciones financieras específicas para las regiones ultraperiféricas en el futuro presupuesto comunitario. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, trasladó esta posición durante una reunión de presidentes de las RUP celebrada en el marco de un encuentro trilateral entre representantes de Francia, España y Portugal.

Quintero acudió a la cita en representación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, y la directora de Asuntos Europeos, Celia Alberto. En su intervención, defendió que la financiación diferenciada para estos territorios es una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en regiones marcadas por la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la reducida dimensión de sus mercados.

El consejero planteó la necesidad de actualizar las dotaciones adicionales de cohesión en el Feder y el FSE+, mantener un Posei con reglamento propio y financiación suficiente y diferenciada, reforzar las compensaciones al sector pesquero y prestar una atención específica a la presión migratoria. También reclamó adaptaciones normativas en materia de cofinanciación, elegibilidad y financiación de gastos, además de la flexibilidad necesaria para compensar los sobrecostes estructurales que afrontan los archipiélagos.

Compensar limitaciones

Para Quintero, el próximo presupuesto comunitario no puede poner en riesgo los instrumentos que han permitido compensar durante décadas las limitaciones propias de las regiones ultraperiféricas. En ese contexto, se refirió al Posei como "un instrumento imprescindible para sostener la actividad agrícola y ganadera en Canarias, garantizar la viabilidad de miles de explotaciones que contribuyen a la economía, al empleo, al paisaje y a impulsar la soberanía alimentaria de las islas".

La reunión de Bayona sirvió para reforzar una posición común ante las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En el encuentro participaron representantes de los gobiernos de Francia, España y Portugal y de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, con el objetivo de defender el mantenimiento de las políticas específicas destinadas a estos territorios.

La cita concluyó con la aprobación de la Declaración de Bayona, un documento conjunto en el que las RUP reclaman que la futura arquitectura presupuestaria de la Unión Europea preserve el reconocimiento diferenciado que les otorga el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las regiones piden, además, que las nuevas prioridades comunitarias no se traduzcan en una pérdida de recursos económicos ni de capacidad de decisión para estos territorios.

Respeto riguroso

En el texto, las RUP demandan que se aprovechen al máximo las posibilidades del artículo 349 del TFUE, la base jurídica que permite establecer medidas específicas adaptadas a su realidad. También reclaman una interpretación ambiciosa y un respeto riguroso de este marco, así como un presupuesto europeo plurianual "a la altura de los retos del futuro".

Las regiones expresan su preocupación por las orientaciones que se debaten actualmente en torno a una mayor concentración de la financiación europea en nuevas prioridades, una posible recentralización de los fondos y el cuestionamiento de las políticas territorializadas. Frente a ese escenario, insisten en que cualquier modificación del Marco Financiero Plurianual deberá preservar un trato común y específico para todas las RUP.

Entre sus principales demandas figuran el mantenimiento de los mecanismos de compensación de los sobrecostes en la política de cohesión y en la política pesquera común, la continuidad del POSEI financiado al 100% por la política agrícola común y la conservación de medidas adaptadas a los modelos agrícolas específicos de estas regiones. También reclaman una gobernanza territorial que garantice a las regiones un papel decisorio en la programación y ejecución de los fondos europeos.

Adaptar las normas

La Conferencia acogió positivamente la dinámica impulsada por la Comisión Europea para simplificar y adaptar las normas comunitarias a las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Al mismo tiempo, instó a los gobiernos francés, español y portugués a presentar una posición común, ambiciosa y coordinada ante las instituciones europeas, de forma que los intereses de estos territorios sean tenidos plenamente en cuenta en las negociaciones en curso.

"Ante las transiciones geopolíticas, climáticas y económicas que atraviesa la Unión Europea, las RUP representan territorios de oportunidad, de presencia estratégica y de proyección europea en el mundo; Europa solo logrará su cohesión, su soberanía y su competitividad si tiene en cuenta de manera efectiva a sus Regiones Ultraperiféricas", recoge la declaración aprobada en Bayona.

Quintero subrayó en la misma línea que las regiones ultraperiféricas desempeñan un papel estratégico en ámbitos como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la política marítima, la acción climática y la gestión de los flujos migratorios. "Canarias aporta a Europa mucho más que una realidad geográfica singular. Somos una frontera estratégica de la Unión y una plataforma de proyección europea hacia África y el Atlántico. Defender a las RUP es también defender la cohesión, la soberanía y la presencia de Europa en el mundo", concluyó el consejero.