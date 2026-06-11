La visita del papa León XIV llena casi al completo los hoteles de las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria

Las Islas viven hoy una jornada histórica con la llegada del papa León XIV, un acontecimiento que no solo ha movilizado a fieles, curiosos y profesionales de todo tipo, sino que además ha dejado huella en el sector hotelero. Con la presencia del pontífice ya en Gran Canaria, y a menos de 24 horas de que aterrice en Tenerife, la ocupación en los establecimientos de estas dos islas elegidas para sus principales actos se ha disparado, hasta el punto de situarse prácticamente al completo en las zonas metropolitanas.

De hecho, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) señala que los alojamientos de la capital grancanaria alcanzaron el 100% de su ocupación durante la pasada noche. Y prevé que la situación para la velada de hoy sea similar. "A pesar de que uno de los actos se desarrolle en Arguineguín, la zona sur de la Isla presenta una ocupación normal propia de esta época del año, entre el 80 y el 85%", apuntan. Eso sí, en Las Palmas las reservas se habían cerrado con semanas de antelación, dejando a los hoteles sin plazas disponibles desde hace días.

En Tenerife, unas cifras inferiores

Por su parte, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) estima una ocupación media del 80% en el área metropolitana de Tenerife para la víspera a la llegada del pontífice. Tanto en Santa Cruz como en La Laguna. Una cifra elevada, aunque ligeramente inferior a la de su isla vecina.

Para ambas patronales, este acontecimiento histórico confirma la capacidad del Archipiélago para acoger eventos de proyección internacional. Miriam Ortega, vicepresidenta de Ashotel, explica que estas cifras van más allá de un pico puntual de demanda. "Lo importante de esto es la imagen que se proyecta de Tenerife, que demuestra que el área metropolitana está preparada para acoger eventos de relevancia internacional y que responde con profesionalidad", señala. Y añade que pese a que el papa no pernocte en la Isla, pues lo hará en Gran Canaria, el desarrollo de su agenda en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna sí influye en la ocupación hotelera.

FETH, en una postura similar, recuerda que este evento solo genera sensaciones positivas. "Nos sirve para demostrar la capacidad de gestión que tiene Canarias, que ya se ha visto en otras ocasiones, pero quizás en esta se da con mayor importancia", apuntan desde la entidad.

El perfil más común del huésped

En este sentido, ni un alma se perderá los distintos actos presididos por en papa en el Archipiélago, ya sean fieles llegados de distintos puntos o curiosos que no quieren dejar de presenciar este evento histórico. Junto a ellos, cientos de profesionales que, no por gusto, sino por obligación, trabajarán para garantizar el desarrollo de una jornada que promete congregar a miles de personas.

En este contexto, Ortega apunta que este nivel de ocupación responde, en la mayoría de los casos, a desplazamientos vinculados a la organización del evento. "Ya sean periodistas procedentes de distintos medios de comunicación como, por ejemplo, guardias civiles y policías de los dispositivos de seguridad", apunta. No obstante, reconoce que también hay visitantes, la mayor parte residentes en Canarias, que buscan alojamientos cerca de los actos previstos.

"Suelen ser personas que quieren participar en alguna de las celebraciones, como la misa en la zona portuaria o los encuentro que hay programados en La Laguna", añade. Un panorama que también se da en la otra provincia, aunque con un matiz. "La mayoría son peregrinos y familias, pero también se hospedan muchos miembros de la comunidad religiosa", cuentan desde la patronal grancanaria.

Hoteles tinerfeños que rozan el 100% de las reservas

En Tenerife, si bien es cierto que la media se sitúa en torno al 80% de ocupación de los establecimientos, la vicepresidenta advierte de que hay hoteles cuyas cifras se sitúan por encima del 90%. Es el caso de AC Hotel Tenerife –ubicado en pleno centro de la capital tinerfeña– que a falta de un 7% tiene ya todas sus habitaciones reservadas. O el Hotel Laguna Nivaria, situado en el casco lagunero, con un nivel de reservas de hasta un 98%. "Nosotros somos un hotel pequeño y un evento extraordinario de esta magnitud siempre suele beneficiarnos bastante, pero es verdad que en esta ocasión se ha notado que viene muchísima gente", revela el subdirector del hotel, Ayoze Walo.

Por el momento, el establecimiento no ha diseñado un protocolo específico para ese día. "Estamos a la espera de que nos llegue más información para saber a qué horas podremos concretar las entradas y salida de los huéspedes", detalla. Por su parte, el gerente de recepción de AC Hotel Tenerife, Alejandro Hernández, explica que su equipo se ha encargado de comunicar los cortes de tráfico en la zona centro de cara al recorrido del papamóvil. "Hemos hablado con dos los clientes cuyas reservas pasan por el 11 y 12 junio", menciona.

Subida de precios

Esta oportunidad también ha permitido a los hoteles elevar sus precios. Y una búsqueda rápida en las páginas web lo confirma. Según el buscador Booking, el 97% de los alojamientos para la noche del 11 al 12 de junio en Santa Cruz ya no están disponibles. Y los precios oscilan entre los 80 y los 225 euros, dependiendo de qué tan cercanos se encuentran. En La Laguna, más de lo mismo.

"En estas ocasiones solemos hacer uso del revenido", confiesa Walo. Se trata de la estrategia que se emplea en hotelería para maximizar los beneficios, ajustando los precios según las fluctuaciones de la oferta y la demanda. En este sentido, tanto los establecimientos de Las Palmas como los de La Laguna y Santa Cruz han rentabilizado al máximo la visita del santo padre a Canarias.