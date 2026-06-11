La vida se abre paso a 2.000 metros de profundidad: así son los coloridos ecosistemas de los montes submarinos de Canarias

La vida se abre paso incluso en los lugares más remotos, oscuros y fríos del planeta. Entre 1.000 y 2.000 metros de profundidad, aprovechando el escarpado terreno que forman los montes submarinos, se erige un colorido ecosistema "completo y complejo" que sirve para refugio para cientos de especies marinas del Archipiélago. Un oasis en medio del desierto del fondo marino que los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) no han hecho más que empezar a descubrir.

Aunque aún hay que analizar todos los datos que los investigadores han tomado a bordo del buque oceanográfico Odón de Buen, los datos preliminares –incluida una prolífica galería fotográfica– muestran que a muchos metros de profundidad habitan, al menos, diversas especies de esponjas y corales. Se trata de "un ecosistema muy rico", en palabras de Pablo Martín-Sosa, investigador del Centro Oceanográfico de Canarias y jefe científico de la campaña, que nada tiene que envidiar a los ecosistemas que hay más cercanos a la superficie y que, por ende, reciben más luz.

Se trata, de hecho, de un lugar bastante "espectacular" para la ciencia, pues se erige pristina y ajena al contacto humano. "Al encontrarse a tanta profundidad, no han sido sometidas a la presión humana, y eso se nota en los ecosistemas", revela el científico, que considera que esta peculiaridad hace de este oasis un lugar excepcional.

Durante 21 días de trabajo a bordo del buque oceanográfico Odón de Buen, el equipo de investigadores canarios de la campaña Cansemos, ha estado surcando el suroeste y noreste de Canarias para ver, por primera vez, los secretos que escondía el fondo marino. "Hace dos años intentamos hacerlo, pero las limitaciones del buque Ángeles Alvariño nos impidió poder realizar un sondeo de esos fondos más profundos", revela Martín-Sosa.

Y es que, por aquel entonces, se percataron de que la zona, declarada por el Ministerio de Transición Ecológica como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), no se podía muestrear porque sus equipos no podían descender a tal profundidad en condiciones de seguridad.

Dos archipiélagos submarinos

Entre las zonas investigadas se encuentran los montes Rybin, Ancor, Dacia y Nico Sur, que se sitúan pocos kilómetros al norte de La Graciosa y Lanzarote en lo que se denomina el sector noreste. Así como Drago, The Paps, Echo y Bimbache, que se sitúan varios kilómetros al sur de El Hierro, en el denominado sector suroeste.

Todas estas pequeñas islas marinas son espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000, que albergan hábitats marinos de especial interés para la conservación. "Tenemos una encomienda del Ministerio para estudiar esta zona, cartografiarla y conocer los ecosistemas que se han formado en las profundidades", insiste.

Gracias a los trabajos desarrollados entre 2023 y 2026 se ha completado la caracterización geomorfológica y sedimentaria de estos espacios, la cartografía de sus hábitats bentónicos y el inventario de sus principales comunidades biológicas, proporcionando la base científica necesaria para evaluar su estado de conservación y avanzar en la gestión y protección de estos enclaves de alto valor ecológico.

La biodiversidad no es compatible con la minería de tierras raras

Esta información científica es especialmente valiosa y sensible, pues estos montes forman parte de los enclaves marcados como potenciales para la minería de tierras raras. "Precisamente por eso se declaró espacio protegido", insiste el investigador, que cree que los resultados de este análisis pueden zanjar el debate. "En principio, la existencia de estas comunidades sensibles no es compatible con un tipo de uso extractivo", defiende Martín-Sosa.

En teoría, si todo va bien, en tres años se debería implementar un plan de gestión y seguimiento de estos archipiélagos submarinos para que se conviertan en Zonas de Especial Conservación (ZEC). "Esto no es una cuestión de realizar una foto fija, sino que requiere un seguimiento a lo largo del tiempo", insiste el investigador, que recalca que dicho estudio se centraría, especialmente, en la parte biológica.